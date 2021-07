Hari Cokelat Sedunia, Cicipi Karya Kolaborasi Chef Indonesia dan Magnum

Tidak banyak yang tahu bahwa 7 Juli 2021 adalah World Chocolate Day yang dirayakan secara besar besaran di negara penikmat cokelat. Ajakannya, menikmati segalanya yang serba cokelat. Dari es krim, chocolate bar, cake, permen, hingga minuman.

Cokelat melekat dengan banyak hal yang membahagiakan. Dari dipandang afrodisiak, meningkatkan zat endorfin, sumber antioksidan, hingga penghibur kala #dirumahaja. Ditemukan 4.000 tahun lalu sebagai tanaman endemik (Theobroma cacao) di Mesoamerika (kini Meksiko), suku kuno Olmec sudah menghargainya sebagai minuman ritual dan penyembuh.



Disusul, suku Maya dan Aztec yang mengaitkan cokelat sebagai makanan yang erat dengan Tuhan dan suci. Cokelat menjadi nilai tukar ekonomi, lalu menjalar sebagai santapan aristokrat Eropa. Bahwa cokelat punya persepsi mewah disuburkan oleh butik-butik handmade chocolate di Eropa yang masih banyak berdiri hingga kini.

Belgia misalnya, yang industri cokelatnya menggerakkan tren dunia. Chocolatier di sana mencari biji cokelat terbaik dari daerah tropis dan memberinya pengolahan berkualitas.

Magnum, sebagai merek es krim premium yang terkenal dengan lapisan cokelat Belgia tebalnya membawa perayaan Chocolate Day ke ibu kota, melalui Magnum Double Chocolate. Es krim ini diakui sebagai Magnum terberani yang pernah ada karena memiliki dua lapisan cokelat tebal dan saus cokelat istimewa yang membalut es krim cokelat lembut di dalamnya. Seperti Magnum lainnya, lapisan cokelat yang tebal menghasilkan bunyi ‘crack’ (pecah) yang sangat khas saat digigit.

Brand Ambassador Magnum, Tatjana Saphira, diikuti sejumlah figur publik memperdengarkan suara crack ini di rangkaian video berkonsep ASMR!

Terlalu istimewa untuk dirayakan hanya di satu hari, Magnum mengajak Pleasure Seekers untuk menikmatinya selama sebulan penuh dengan menggandeng empat restoran/kafe pilihan untuk merancang kolaborasi menu Magnum Double Chocolate yang bisa di order secara online atau take away untuk menemani waktu #dirumahaja.

Berikut ini menu yang akan menjadi pengalaman baru bagi publik dalam menikmati cokelat:

1. BEAU Bakery (Cikajang, Panglima Polim)

Chef: Chef Putri Mumpuni, Chef Ian Chin

Periode jual: Juli 2021

Mereka menyediakan: Double Chocolate S’mores: Magnum Double Chocolate, graham crackers, homemade salted marshmallow, raspberry sauce, Double Chocolate Velvet: Magnum Double Chocolate, Chocolate drink, cheese drink, freeze dried raspberry, cornflakes, marshmallow, langue de chat.

2. Social Affair (MKG3, Cilandak Town Square, AEON Mall BSD City)

Chef: Chef Farid Al Farouq

Periode jual: Juli – Agustus 2021

Mereka menyediakan: Spicy Chili Chocolate: Magnum Double Chocolate, chili chocolate sauce, peanut crumble, croffle, Banana Popcorn: Magnum Double Chocolate, salted banana caramel jam, marshmallow, salted caramel popcorn, caramelised banana, oatmeal crumble, Red Forest: Magnum Double Chocolate, dark cherry, cherry compote, bitter chocolate sauce, fudge sponge.

3. .TEMU (Cipete)

Chef: Chef Roy Ranba

Periode jual: Juli 2021

Mereka menyediakan: Magnum Double Chocolate with Coffee and Peanut Butter n' Jelly: Magnum Double Chocolate, selai blueberry, selai kacang, susu, coffee mousse, saus karamel, Coffee Choco Gold with Magnum Double Chocolate: Magnum Double Chocolate, coffee mousse, chocolate soil, granola crumble, saus karamel, banana bread, Tropical Pina Colada with Magnum Double Chocolate: Magnum Double Chocolate, pineapple glaze, strawberry jam, pineapple chunks, crème anglaise

4. Kopi Tembem

Menu dibuat oleh : Tatjana Saphira

Periode jual: Juli 2021

Mereka menyajikan: Magnum Double Chocolate, butterfly pea, milk, espresso, Pink Sunrise : Magnum Double Chocolate, strawberry, milk, espresso.

Keikutsertaan restoran mutlak berdasarkan kuratorial pendiri JDW di anataranya yaitu: Talita Setyadi (pendiri BEAU Bakery), Tria Nuragustina (jurnalis boga Femina Media), Kevindra Soemantri (host Netflix, jurnalis Feastin’, book author), Primo Rizky (penerbit kreatif Geometry Media), dan Arimbi Nimpuno (lifestyle guru).

Pengalaman 11 tahun

Sebagai merek es krim premium di Indonesia, Magnum percaya bahwa “a day without pleasure is a day lost”. Maka dari itu secara konsisten Magnum telah menghadirkan kenikmatan untuk masyarakat Indonesia selama 11 tahun melalui es krim yang terbuat dari bahan berkualitas dan berbagai kegiatan yang menyenangkan.



Setiap stik es krim Magnum adalah kombinasi sempurna antara cokelat Belgia tebal dan es krim lembut yang akan memberikan kenikmatan multi-sensorial dari bentuk yang menawan, suara crack yang khas, aroma cokelat dan vanilla yang kuat, tekstur yang kompleks, dan rasa yang memanjakan lidah setiap Pleasure Seekers. (OL-12)