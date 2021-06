Serial Succession Diproyeksikan Mentok Lima Musim

LEBIH dari setahun para penggemar serial Succession menunggu musim ketiganya tiba. Namun belum lagi dimulai, ada kabar suram dari drama televisi pemenang Emmy Award tersebut.

Penulis dan produser eksekutif Succession Georgia Pritchett mengungkap serial itu mungkin tidak memiliki banyak babak kehidupan baru pada masa mendatang. Pritchett mengungkapkan, kreator Succession Jesse Armstrong hanya mengincar satu musim lagi setelah yang ketiga.

“Saya pikir maksimumnya adalah lima musim, tetapi mungkin lebih seperti cuma empat musim,” kata Pritchett dalam wawancara dengan The Times untuk mempromosikan memoar barunya, My Mess Is a Bit of a Life, dikutip dari Indiwire, Selasa, (29/6).

“Kami berada di akhir syuting musim ketiga, jadi pada titik ini Jesse hanya mengatakan satu lagi. Tapi itu terjadi setiap saat. Kami memiliki akhir yang baik di depan mata," tambahnya.

Pritchett dibawa ke Succession oleh Armstrong setelah keduanya bekerja sama dalam dua serial komedi HBO buatan Armando Iannucci, yang juga memenangkan Veep. Keduanya juga pernah bekerja sama untuk The Thick of It, yang mendapat nominasi BAFTA.

Pritchett mendapat Emmy untuk Outstanding Comedy Series tiga kali berkat perannya sebagai produser eksekutif di Veep, dan dia juga memenangkan Emmy keempatnya sebagai produser eksekutif di Succession. Serial HBO itu membawa pulang Emmy untuk Outstanding Drama Series tahun lalu.

Armstrong menulis episode pertama Succession sendirian. Setelah itu, Pritchett dan penulis lain bekerja dengannya untuk menyempurnakan cerita, membicarakan setiap episode, dan setiap adegan. Apa pun pujian pada setiap episode Succession, tulisan semua orang akan diubah oleh orang lain. Bahkan selama pembuatan film, para penulis terus menyarankan jalur alternatif kepada para pemeran.

Sementara itu belum ada informasi lanjut tanggal tayang musim ketiga Succession. Setelah sebelumnya menginformasikan pemeran baru Adrian Brody, Alexander Skarsgård, Sanaa Lathan, Linda Emond, dan bintang musik Korea Jihae ikut bermain. (M-1)