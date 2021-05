Ini Manfaat Komunikasi Zoom Bagi Orang Tua

ZOOM menjadi salah satu pilihan aplikasi yang digunakan oleh banyak orang di tengah pandemi. Selain mempermudah komunikasi jarak dekat maupun jauh, studi baru mengungkapkan, ternyata aplikasi Zoom dapat membantu orang tua menghindari demensia atau yang dikenal dengan pikun.

Dilansir dari theguardian.com, Jumat (14/5), sebuah penelitian di Inggris telah menunjukkan bahwa tekad orang tua untuk mengakses dan menikmati kemungkinan kelana sosial dalam jejaring internet dapat memiliki keuntungan lain yaitu untuk melindungi mereka dari demensia.

Para peneliti telah menemukan bahwa orang tua yang sering menggunakan komunikasi daring bersamaan dengan interaksi sosial tradisional (komunikasi verbal dan visual) menunjukkan lebih sedikit penurunan dalam memori episodik atau kemampuan untuk mengingat peristiwa yang bermakna. Penurunan dalam memori episodik merupakan tanda bentuk utama demensia.

Studi yang dilakukan oleh Geller Institute of Aging and Memory dari University of West London, dan University of Manchester, Inggris yang berjudul Social Contact and 15-year Episodic Memory Trajectories in Older Adults With and Without Hearing Loss, mengamati kebiasaan komunikasi reguler dari 11.418 pria dan wanita pada rentang usia antara 50 dan 90 tahun.

Meneliti dampaknya selama 15 tahun, penelitian yang diterbitkan dalam Journals of Gerontology ini, menemukan bahwa orang yang hanya menggunakan komunikasi tradisional seperti pertemuan tatap muka dan komunikasi telepon mengalami penurunan memori yang lebih tajam daripada peserta yang memperkaya aktivitas sosial mereka secara daring.

Studi ini dipimpin oleh Snorri Rafnsson, seorang profesor perawatan penuaan dan demensia di Geller Institute. "Tepat untuk mengatakan bahwa semua zooming yang berlangsung selama lockdown mungkin telah memberi orang tua bantalan pelindung terhadap demensia. Saya yakin ini memberikan dampak yang menguntungkan bagi orang tua," jelasnya. (M-1)