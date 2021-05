Dua Superhero Marvel Menang di MTV Movie & TV Awards 2021

Elizabeth Olsen yang berperan sebagai Wanda Maximoff (Scarlet Witch) meraih piala di MTV Movie & TV Awards 2021 yang berlangsung pada Senin (17/5) waktu Indonesia.



Pada acara yang berlangsung di Hollywood Palladium Los Angeles, AS itu Olsen lewat seriesnya WandaVision memenangkan popcorn emas untuk kategori best performance in a show. Ia menyingkirkan Anya Taylor-Joy (The Queen’s Gambit), Elliot Page (The Umbrella Academy), Emma Corrin (The Crown), dan Michaela Coel (I May Destroy You).



WandaVision juga mendapat piala untuk kategori best fight, untuk scene Wanda vs. Agatha. Mengalahkan Birds of Prey (Final Funhouse Fight), Cobra Kai (Finale House Fight), The Boys (Starlight, Queen Maeve, Kimiko vs. Stormfront), dan Zack Snyder’s Justice League (Final Fight vs. Steppenwolf).



“Wah, ini gila. Fans Marvel, kalian fan terhebat. Aku suka memainkan peran ini selama tujuh tahun. Sungguh, tidak ada yang lebih baik untuk akhirnya bisa memiliki series sendiri, WandaVision. Kami bersenang-senang saat membuatnya. Kuharap kami menghibur kalian,” katanya saat menerima piala.



Sementara itu, series Marvel yang muncul belakangan dari WandaVision, The Falcon and The Winter Soldier, mendapat piala best hero untuk si Falcon, Anthony Mackie. Ia bersaing dengan Gal Gadot (Wonder Woman 1984), Jack Quaid (The Boys), Pedro Pascal (The Mandalorian), dan Teyonah Parris (WandaVision).



“Semua yang terjadi dalam satu setengah tahun terakhir benar-benar merupakan pengalaman yang sangat sulit. Tapi kami berhasil lolos, dan kami lebih kuat karenanya. Terima kasih untuk ini, MTV. Anda tidak akan pernah tahu berapa banyak darah, keringat, dan air mata yang mengalir (untuk series ini),” kata Mackie di hadapan penonton langsung di Hollywood Palladium. (M-4)