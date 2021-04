Cinta Fitri jadi Series Perdana Anggy Umbara

Sutradara Anggy Umbara kini tengah menyutradarai series yang diadaptasi dari sinetron ikonik, Cinta Fitri. Itu sekaligus menjadi produksi perdananya untuk series.

Anggy selama ini lebih banyak menyutradarai film layar lebar. Setidaknya sudah ada 16 judul film layar lebar yang ia arahkan sebagai sutradara.

Untuk series ini, telah diumumkan pemeran Farel dan Fitri, tokoh utama dalam Cinta Fitri. Rizky Nazar akan berduet dengan Tissa Biani. Dalam sinetron yang total menghabiskan tujuh musim, dua karakter itu diperankan Teuku Wisnu dan Shireen Sungkar.

“This project is officially my first series! Sebuah kehormatan untuk bisa diberikan kepercayaan untuk menghidupkan kembali sebuah IP besar dari MD Entertainment, yang sukses menaklukkan para penonton layar kaca Indonesia,” kata Anggy melalui akun Instagramnya, Senin, (19/4).

“Masih overwhelming dengan sekian banyaknya scene yang sebelumnya terbagi dalam ribuan episode. Semoga kita bersama-sama bisa selalu memberikan Yang Terbaik untuk Penonton Indonesia,” lanjutnya. (M-2)