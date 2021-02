The White Tiger Masuk Nominasi WGA Awards 2021

Serikat Penulis Amerika (Writers Guild of America) telah mengumumkan daftar nominasi untuk penghargaan mereka tahun ini melalui situs mereka. Beberapa judul film yang muncul adalah juga film-film yang sudah masuk dalam daftar nominasi di ajang penghargaan lain seperti Golden Globes maupun SAG Awards.

Pada kategori naskah asli, diisi oleh Judas and the Black Messiah, Palm Springs, Promising Young Woman, Sound of Metal, dan The Trial of the Chicago 7.

Promising Young Woman yang naskahnya juga ditulis oleh sang sutradara Emerald Fennell, sebelumnya sudah mendapat empat nominasi termasuk Best Screenplay di Golden Globes 2021 dan SAG Awards 2021. The Trial of the Chicago 7, yang naskahnya juga ditulis sang sutradara Aaron Sorkin, mendapat lima nominasi termasuk Best Screenplay di Golden Globes, dan tiga nominasi di SAG Awards.

Pada kategori naskah adaptasi WGA Awards, diisi oleh Borat Subsequent Moviefilm, Ma Rainey’s Black Bottom, One Night in Miami, News of the World, dan The White Tiger.

Di antara kelima film, The White Tiger yang baru rilis pada 21 Januari di OTT Netflix, menjadi kompetitor baru. Setelah keempat film sebelumnya sudah masuk beberapa daftar penghargaan. The White Tiger merupakan adaptasi dari novel karya Aravind Adiga berjudul sama dan untuk filmnya, naskah ditulis oleh Ramin Bahrani.

Kelayakan untuk WGA Awards adalah pada 1 Januari 2020-28 Februari 2021, yang meskipun di tengah pandemi, justru daftar film yang berpartisipasi lebih banyak daripada periode sebelumnya.

Tahun lalu, WAG Awards dimenangkan oleh Parasite untuk naskah asli, dan Jojo Rabbit untuk naskah adaptasi. (www.awards.wga.org/M-2)