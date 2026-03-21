9 Rekomendasi Glamping di Dieng Wonosobo dengan View Gunung dan Dingin

Wisatawan menikmati keindahan panorama telaga Warna dari bukit Merah Putih di kawasan dataran tinggi Dieng, Kejajar, Wonosobo, Jawa Tengah.(FOTO ANTARA/Anis Efizudin)

GLAMPING adalah singkatan dari glamorous camping, yaitu konsep berkemah dengan fasilitas nyaman dan mewah, berbeda dari camping biasa yang sederhana.

Glamping menggabungkan pengalaman dekat dengan alam seperti camping, tetapi tetap dilengkapi fasilitas seperti hotel, sehingga lebih nyaman dan praktis.

Berikut 9 Rekomendasi Glamping di Dieng Wonosobo

1. The Heaven Glamping & Resto Wonosobo

Camping cabin denga view langsung Telaga Menjer dan pegunungan, suasana dingin khas Dieng, fasilitas lengkap dan nyaman.

2. Bagas Luxury Camp

Hotel dengan panorama danau dan gunung, ada api unggun dan outdoor activity. Cocok untuk keluarga atau pasangan.

3. Glamping Sikunir Hill

Homestay yang terkenal dengan view sunrise terbaik, dekat Bukit Sikunir, serta udara sangat dingin.

4. Glamping Dieng Sunrise Point

Hotel yang bisa lihat sunrise dari atas awan, lokasi strategis di kawasan Dieng. Tenda nyaman dengan fasilitas lengkap.

5. Bukit Cinta Telaga Menjer Glamping

Camping cabin dengan view romantis danau dan gunung, banyak spot foto Instagramable, suasana tenang dan sejuk.

6. Glamping Dieng New

Hotel yang lokasinya dekat objek wisata Dieng. Cocok untuk pengalaman camping nyaman, udara dingin khas pegunungan.

7. Fortune Glamping

Villa dengan view pegunungan terbuka. Cocok untuk staycation santai, banyak area outdoor.

8. Watu Ireng Glamping & Camping

Campground dengan view alam luas dan alami. Cocok untuk pecinta alam, suasana sepi dan tenang.

9. Dieng Glamping

Hostel dekat Kawah Sikidang, harga relatif lebih terjangkau. Cocok untuk liburan hemat.

Dieng Wonosobo punya banyak pilihan glamping dengan view gunung, udara dingin, dan pemandangan luar biasa, mulai dari yang murah sampai yang premium. (Z-4)

Sumber: bobobox, goers