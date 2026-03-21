9 Rekomendasi Glamping di Dieng Wonosobo dengan View Gunung dan Dingin

GLAMPING adalah singkatan dari glamorous camping, yaitu konsep berkemah dengan fasilitas nyaman dan mewah, berbeda dari camping biasa yang sederhana.
Glamping menggabungkan pengalaman dekat dengan alam seperti camping, tetapi tetap dilengkapi fasilitas seperti hotel, sehingga lebih nyaman dan praktis.
Camping cabin denga view langsung Telaga Menjer dan pegunungan, suasana dingin khas Dieng, fasilitas lengkap dan nyaman.
Hotel dengan panorama danau dan gunung, ada api unggun dan outdoor activity. Cocok untuk keluarga atau pasangan.
Homestay yang terkenal dengan view sunrise terbaik, dekat Bukit Sikunir, serta udara sangat dingin.
Hotel yang bisa lihat sunrise dari atas awan, lokasi strategis di kawasan Dieng. Tenda nyaman dengan fasilitas lengkap.
Camping cabin dengan view romantis danau dan gunung, banyak spot foto Instagramable, suasana tenang dan sejuk.
Hotel yang lokasinya dekat objek wisata Dieng. Cocok untuk pengalaman camping nyaman, udara dingin khas pegunungan.
Villa dengan view pegunungan terbuka. Cocok untuk staycation santai, banyak area outdoor.
Campground dengan view alam luas dan alami. Cocok untuk pecinta alam, suasana sepi dan tenang.
Hostel dekat Kawah Sikidang, harga relatif lebih terjangkau. Cocok untuk liburan hemat.
Dieng Wonosobo punya banyak pilihan glamping dengan view gunung, udara dingin, dan pemandangan luar biasa, mulai dari yang murah sampai yang premium. (Z-4)
Sumber: bobobox, goers
Berbeda dengan camping biasa yang identik dengan tenda sederhana dan perlengkapan seadanya, glamping menyediakan fasilitas lengkap seperti tempat tidur empuk, kamar mandi pribadi
Glamping merupakan cara lain dari menikmati alam dengan nyaman tanpa harus survival.
Forest Garden Puncak by Luxcamp luncurkan konsep nature escape. Destinasi hidden gem Puncak ini beri pengalaman menginap nyaman di tengah hutan pegunungan.
Berbeda dengan camping tradisional yang menggunakan tenda sederhana dan peralatan sendiri, glamping menyediakan akomodasi lengkap dan nyaman, seperti kasur empuk
Luxcamp Puncak by Horison, salah satu properti unggulan di bawah naungan Horison Hotels Group, hadir sebagai pilihan terbaik bagi wisatawan
