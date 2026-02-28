Glamping(MI/naviandri)

GLAMPING adalah singkatan dari glamorous camping, yaitu konsep berkemah dengan fasilitas yang mewah dan nyaman seperti hotel.

Berbeda dengan camping biasa yang identik dengan tenda sederhana dan perlengkapan seadanya, glamping menyediakan fasilitas lengkap seperti tempat tidur empuk, kamar mandi pribadi, listrik, AC atau kipas, dan restoran atau layanan makan.

Berikut 9 Rekomendasi Glamping Terbaik di Bandung yang Wajib Dikunjungi

1. Glamping Legok Kondang Lodge

Pengalaman glamping mewah di area Ciwidey dengan suasana perbukitan hijau dan fasilitas lengkap seperti kolam renang privat dan floating breakfast.

2. Glamping Lakeside Rancabali

Glamping tepi danau dengan pemandangan air dan suasana tenang, cocok untuk santai sambil menikmati alam.

3. MARIBAYA Glamping Tent

Tempat populer di Lembang dengan tenda unik yang Instagrammable plus akses mudah ke alam dan berbagai aktivitas outdoor.

4. Trizara Resort

Glamping bergaya resort di Lembang dengan fasilitas lengkap seperti resto, area outdoor, dan pemandangan alam yang memukau.

5. Be Glamping Lembang

Spot glamping dengan review tinggi dan suasana nyaman di Lembang, pas untuk liburan bareng keluarga atau teman.

6. Tebing View Glamping & Dine

Glamping yang punya view alam dan perbukitan Bandung yang menenangkan, cocok bagi yang ingin kabur dari keramaian kota.

7. Glamping camping uniq

Spot glamping dengan tenda modern di kawasan Lembang, pilihan tepat buat liburan bersantai sambil menikmati alam.

8. Glamping Tahura

Glamping dekat area hutan dan taman kota, memberi nuansa tenang tapi tetap dekat dengan fasilitas umum.

9. Corak Alam Glamping

Pilihan glamping dengan nuansa alami di kawasan Lembang, asyik buat liburan keluarga atau gathering kecil.

Glamping adalah cara camping yang lebih nyaman dan mewah, tanpa harus repot membawa perlengkapan sendiri. (Z-4)

