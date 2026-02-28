9 Rekomendasi Glamping Terbaik di Bandung yang Wajib Dikunjungi

Headline
GLAMPING adalah singkatan dari glamorous camping, yaitu konsep berkemah dengan fasilitas yang mewah dan nyaman seperti hotel.
Berbeda dengan camping biasa yang identik dengan tenda sederhana dan perlengkapan seadanya, glamping menyediakan fasilitas lengkap seperti tempat tidur empuk, kamar mandi pribadi, listrik, AC atau kipas, dan restoran atau layanan makan.
Pengalaman glamping mewah di area Ciwidey dengan suasana perbukitan hijau dan fasilitas lengkap seperti kolam renang privat dan floating breakfast.
Glamping tepi danau dengan pemandangan air dan suasana tenang, cocok untuk santai sambil menikmati alam.
Tempat populer di Lembang dengan tenda unik yang Instagrammable plus akses mudah ke alam dan berbagai aktivitas outdoor.
Glamping bergaya resort di Lembang dengan fasilitas lengkap seperti resto, area outdoor, dan pemandangan alam yang memukau.
Spot glamping dengan review tinggi dan suasana nyaman di Lembang, pas untuk liburan bareng keluarga atau teman.
Glamping yang punya view alam dan perbukitan Bandung yang menenangkan, cocok bagi yang ingin kabur dari keramaian kota.
Spot glamping dengan tenda modern di kawasan Lembang, pilihan tepat buat liburan bersantai sambil menikmati alam.
Glamping dekat area hutan dan taman kota, memberi nuansa tenang tapi tetap dekat dengan fasilitas umum.
Pilihan glamping dengan nuansa alami di kawasan Lembang, asyik buat liburan keluarga atau gathering kecil.
Glamping adalah cara camping yang lebih nyaman dan mewah, tanpa harus repot membawa perlengkapan sendiri. (Z-4)
Sumber: tracastra, traveloka
Glamping merupakan cara lain dari menikmati alam dengan nyaman tanpa harus survival.
Forest Garden Puncak by Luxcamp luncurkan konsep nature escape. Destinasi hidden gem Puncak ini beri pengalaman menginap nyaman di tengah hutan pegunungan.
Berbeda dengan camping tradisional yang menggunakan tenda sederhana dan peralatan sendiri, glamping menyediakan akomodasi lengkap dan nyaman, seperti kasur empuk
Luxcamp Puncak by Horison, salah satu properti unggulan di bawah naungan Horison Hotels Group, hadir sebagai pilihan terbaik bagi wisatawan
