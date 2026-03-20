Gaya Hidup Sehat Jadi Tren, Sepeda Gunung kian Diminati

MTB dikenal dengan karakteristiknya yang tangguh, seperti rangka kuat, sistem suspensi yang mumpuni, serta ban berprofil khusus untuk menghadapi berbagai medan.

TREN penggunaan sepeda gunung atau mountain bike (MTB) di Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan positif. Tidak hanya sebagai sarana olahraga, MTB kini telah menjadi bagian dari gaya hidup aktif masyarakat yang mengutamakan kesehatan, eksplorasi alam, serta aktivitas luar ruang yang menyenangkan.

Menjawab kebutuhan tersebut, United Bike sebagai salah satu merek sepeda di Indonesia menghadirkan berbagai pilihan sepeda gunung yang dirancang untuk berbagai segmen pengguna, mulai dari pemula hingga pengendara berpengalaman.

MTB dikenal dengan karakteristiknya yang tangguh, seperti rangka kuat, sistem suspensi yang mumpuni, serta ban berprofil khusus untuk menghadapi berbagai medan. Tidak hanya untuk jalur off-road, saat ini MTB juga semakin diminati untuk penggunaan harian di area perkotaan karena tampilannya yang sporty dan fleksibel.

"Tren bersepeda, khususnya MTB, saat ini terus berkembang dan telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat Indonesia. United Bike berkomitmen untuk terus menghadirkan produk berkualitas yang mampu menjawab kebutuhan pasar," ujar Andrew Mulyadi, Direktur PT Terang Dunia Internusa Tbk lewat keterangan resminya.

Selain mendukung gaya hidup aktif, sepeda MTB juga menjadi pilihan hadiah yang unik dan bermakna, khususnya dalam menyambut momen Lebaran. Di tengah tradisi berbagi, memberikan sepeda dapat menjadi simbol kepedulian terhadap kesehatan dan kebersamaan keluarga.

Produk sepeda United Bike bisa didapatkan di toko sepeda yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, produk United Bike juga dapat dibeli secara online melalui yang tersedia di berbagai marketplace terkemuka di Indonesia seperti Tokopedia, Shopee, BliBli, dan Lazada, sehingga konsumen dapat dengan mudah memilih dan membeli sepeda sesuai kebutuhan dari mana saja.

Dengan inovasi berkelanjutan dan komitmen terhadap kualitas, United Bike optimistis dapat terus menjadi pilihan utama masyarakat Indonesia dalam memenuhi kebutuhan sepeda, sekaligus mendorong gaya hidup yang lebih sehat dan aktif.

United Bike merupakan salah satu merek sepeda terkemuka di Indonesia yang berada di bawah naungan PT Terang Dunia Internusa Tbk. (E-1)