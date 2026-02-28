Dominasi Sayu Bella Sukma Dewi di India: Satu Emas dan Tiket Menuju Pentas Dunia

Atlet sepeda gunung Indonesia Sayu Bella Sukma Dewi(Instagram @sayuuubella_)

ATLET sepeda gunung andalan Indonesia, Sayu Bella Sukma Dewi, kembali menunjukkan taringnya di kancah internasional. Pembalap asal Bali ini sukses menyabet medali emas di ajang Asian Mountain Bike Series UCC India-1, yang berlangsung di India, 26–28 Februari 2026.

Tampil di nomor Cross Country Olympic (XCO) Elite Putri, Sayu menjadi satu-satunya penyumbang podium tertinggi bagi kontingen Indonesia dalam seri kali ini.

Ia mencatatkan waktu impresif 1 menit 32,16 detik, unggul jauh dari rivalnya asal Malaysia, Nur Deena Safia Nor Effandy, yang finis di posisi kedua dengan waktu 1 menit 41,21 detik.

Baca juga : Sayu Bella Sukma Dewi Raih Medali Perak dan Perunggu di Jepang

Melengkapi dominasi Indonesia di podium XCO Elite Putri, Vara Sefti Rahmadani berhasil mengamankan medali perunggu setelah membukukan waktu 1 menit 44,21 detik.

Pencapaian gemilang ini mendapat apresiasi tinggi dari Pengurus Besar Ikatan Sport Sepeda Indonesia (PB ISSI) atau Federasi Sepeda Indonesia (ICF). Melalui keterangan resminya, federasi memuji daya juang seluruh tim yang berlaga di India.

“Bangga dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh atlet Squad MTB XC Indonesia yang telah berjuang dengan maksimal dan penuh dedikasi pada ajang Asia Mountain Bike Series UCC India 1 di India,” tulis keterangan resmi ICF melalui akun Instagram, Jumat (27/2).

Baca juga : 2025, United Bike Tunjukkan Dominasinya di Segmen Sepeda Gunung

ICF menegaskan bahwa hasil ini merupakan bukti nyata bahwa komitmen dan semangat juang atlet Indonesia mampu bersaing secara konsisten di level Asia.

Total Lima Medali untuk Indonesia

Secara keseluruhan, tim Indonesia membawa pulang lima medali dari kejuaraan ini, yang terdiri dari satu emas, dua perak, dan dua perunggu.

Selain kesuksesan di sektor putri, sektor putra juga memberikan kontribusi signifikan.

Zaenal Fanani menjadi sosok kunci dengan raihan dua medali perak, masing-masing dari nomor Cross Country Short Circuit (XCC) Elite Putra dan Cross Country Olympic (XCO) Elite Putra.

Sementara itu, satu medali perunggu tambahan dipersembahkan oleh Feri Yudoyono yang turun di nomor Cross Country Eliminator (XCE) Elite Putra.

Menatap Kejuaraan Dunia di Korea Selatan

Kemenangan di India ini menjadi modal berharga sekaligus melanjutkan tren positif Sayu Bella pada awal musim 2026.

Sebelumnya, peraih medali emas SEA Games 2023 Kamboja ini telah memastikan langkahnya ke level yang lebih tinggi.

Berkat keberhasilannya meraih golden ticket pada ajang *Asia UCI MTB Continental Series Thailand MTB Cup 2026* Januari lalu, Sayu dipastikan akan tampil pada putaran pembuka WHOOP UCI Mountain Bike World Series 2026.

Ajang bergengsi tingkat dunia tersebut dijadwalkan berlangsung di MONA YongPyong, Korea Selatan, pada 1–3 Mei mendatang.

Sayu tidak sendirian dalam menatap panggung dunia tersebut. Sejumlah rekan setimnya, yakni Zaenal Fanani, Ihza Muhammad, Feri Yudoyono, Achmad Dhani, dan Melinda Ayu Putri, juga telah mengamankan tiket untuk bersaing dengan para pebalap terbaik dunia di Korea Selatan. (Ant/Z-1)