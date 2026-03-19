Finlandia Sabet Gelar Negara Terbahagia 9 Kali Beruntun

Finlandia kembali memuncaki daftar negara terbahagia di dunia. Sementara itu, generasi muda di negara-negara maju justru menghadapi krisis kesejahteraan.(KLM)

JIKA kebahagiaan adalah cabang olahraga Olimpiade, negara-negara Nordik dipastikan akan menyapu bersih seluruh podium. Laporan terbaru World Happiness Report kembali menempatkan Finlandia, Islandia, dan Denmark sebagai tiga negara terbahagia di dunia.

Finlandia mencetak sejarah dengan mempertahankan posisi puncak selama sembilan tahun berturut-turut. Laporan yang disusun oleh Wellbeing Research Centre di Universitas Oxford ini menempatkan Islandia di posisi kedua dan Denmark di urutan ketiga. Prestasi gemilang juga ditunjukkan oleh Kosta Rika yang menduduki peringkat keempat, menjadikannya pencapaian tertinggi bagi negara Amerika Latin.

Rahasia di Balik Kebahagiaan Finlandia

Peringkat ini ditentukan berdasarkan Gallup World Poll yang meminta responden di 147 negara mengevaluasi hidup mereka melalui skala 0 hingga 10. Para peneliti menganalisis enam faktor utama: PDB per kapita, harapan hidup, kedermawanan, dukungan sosial, kebebasan, dan tingkat korupsi.

John F. Helliwell, profesor emeritus ekonomi di University of British Columbia, menjelaskan kunci bertahannya Finlandia di posisi teratas adalah komitmen mendalam terhadap kerja sama.

"Masyarakat yang sukses bekerja sama dalam menghadapi kesulitan," ujar Helliwell. "Masyarakat Finlandia memahami hal ini. Dan begitu Anda memiliki perasaan bahwa 'kita berada dalam hal ini bersama-sama', tidak ada batasan untuk apa yang bisa Anda lakukan."

Krisis Kesejahteraan Pemuda di Negara Maju

Di balik keceriaan negara-negara Nordik, laporan tahun 2026 ini menyoroti tren mengkhawatirkan: krisis kebahagiaan di kalangan pemuda. Di negara-negara berbahasa Inggris seperti AS (peringkat 23) dan Kanada (peringkat 25), tingkat kepuasan hidup responden di bawah usia 25 tahun merosot tajam selama satu dekade terakhir.

Helliwell menunjuk penggunaan media sosial sebagai salah satu faktor utama penurunan ini. Meski penggunaan internet tinggi di seluruh dunia, cara pemuda berinteraksi dengan dunia digital menjadi pembeda.

"Itu adalah penurunan kesejahteraan pemuda yang sangat mencolok," kata Helliwell. "Salah satu penyebabnya, terutama di AS, adalah sejauh mana dan sifat dari penggunaan media sosial."

Kejujuran dan Jaring Pengaman Sosial

Negara-negara Nordik terus mendominasi karena memiliki sistem kesehatan dan pendidikan yang kuat, yang berfungsi sebagai pelindung dalam kehidupan modern yang penuh gejolak. Namun, lebih dari sekadar kebijakan pemerintah, faktor kepercayaan antarmanusia memegang peran krusial.

Sebagai gambaran, Finlandia dianggap sebagai tempat terbaik jika Anda kehilangan dompet. "Semua orang senang tinggal di tempat di mana mereka berharap dompet mereka dikembalikan dalam keadaan utuh," tambah Helliwell.

Sebaliknya, negara-negara yang dilanda konflik geopolitik berada di dasar daftar, dengan Afghanistan menempati posisi terakhir (147), diikuti oleh Sierra Leone dan Malawi.

10 Negara Terbahagia di Dunia 2026:

Finlandia Islandia Denmark Kosta Rika Swedia Norwegia Belanda Israel Luksemburg Swiss

(CNN/Z-2)