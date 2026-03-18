Rindu Masakan Rumah? Holiday Inn Bandung Pasteur Hadirkan Kehangatan Idulfitri dengan Rindu Lebaran 2026

Hari Raya Idulfitri selalu punya cara sederhana untuk menghadirkan rasa yang berbeda. Setelah melewati bulan Ramadan, momen kemenangan ini tidak hanya dirayakan, tetapi juga dirasakan melalui kebersamaan, kehangatan, dan hidangan khas Lebaran yang penuh makna. Momen makan bersama keluarga saat Lebaran sering menjadi bagian yang paling dirindukan.

Perasaan inilah yang kemudian dituangkan dalam “Rindu Lebaran”, sebuah gambaran tentang suasana Idulfitri yang dikemas melalui pengalaman bersantap di Holiday Inn Bandung Pasteur.

Rindu Lebaran 2026 hadir untuk Anda yang ingin menikmati momen Lebaran dengan lebih praktis. Mengusung konsep buffet, beragam pilihan sajian mulai dari appetizer, main course, hingga dessert disiapkan dengan lengkap. Hidangan khas seperti opor ayam, sambal goreng kentang khas Cirebon, serta aneka pelengkap tradisional disajikan dengan cita rasa otentik yang diperkaya sentuhan modern, menciptakan beragam hidangan yang lezat.

Program ini akan berlangsung pada hari pertama dan kedua Idulfitri 2026, mulai pukul 12.00 hingga 15.00 WIB di The Ambassador Restaurant, Holiday Inn Bandung Pasteur. Dengan harga Rp 228.000 net per orang, Anda dapat menikmati buffet Lebaran dalam suasana yang nyaman dan hangat.

Rayakan kebersamaan yang sederhana namun penuh arti di Holiday Inn Bandung Pasteur, di mana setiap hidangan menghadirkan kembali hangatnya suasana rumah dan menjadikan momen Idulfitri terasa lebih dekat, akrab, dan penuh makna bersama orang-orang terkasih.

Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut, masyarakat dapat mengunjungi Holiday Inn Bandung Pasteur yang berlokasi di Jalan Dr. Djunjunan No. 96 Bandung, menghubungi melalui WhatsApp di 0878 1100 7999, atau melalui telepon di 022 2060123. Informasi promo terbaru juga dapat diikuti melalui akun Instagram @holidayinnbandungpasteur atau melalui website bandungpasteur.holidayinn.com.