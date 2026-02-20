250 Hidangan di Rindu Ramadan 2026, Pilihan Buka Puasa Hemat di Holiday Inn Bandung Pasteur

Ilustrasi(Dok Holiday Inn Bandung Pasteur )

RAMADAN selalu hadir membawa makna kebersamaan yang mendalam. Momen berbuka puasa menjadi waktu yang paling dinantikan, tidak hanya sebagai waktu untuk menikmati hidangan setelah seharian berpuasa, tetapi juga sebagai ruang untuk berkumpul, berbagi cerita, dan mempererat hubungan dengan keluarga serta orang-orang terdekat. Nilai kebersamaan inilah yang menjadikan Ramadan selalu dirindukan dari tahun ke tahun. Menyambut bulan suci tersebut, Holiday Inn Bandung Pasteur kembali menghadirkan program berbuka puasa bertajuk Rindu Ramadan 2026.

Pada Ramadan tahun ini, Holiday Inn Bandung Pasteur menyajikan 250 pilihan hidangan berkualitas yang dipersembahkan oleh Executive Chef Holiday Inn Bandung Pasteur. Ragam hidangan yang ditawarkan mencakup takjil, grill station, main course, dessert, hingga beragam food stall dengan sajian khas.

Salah satu menu unggulan yang menjadi daya tarik adalah TOBATKURING, singkatan dari Soto Babat Kuah Kari Daging. Hidangan ini merupakan interpretasi soto tangkar dengan kuah kari daging yang kaya akan rempah, dipadukan dengan beragam isian daging pilihan yang menghadirkan cita rasa gurih dan hangat di setiap suapan.

Baca juga : Azan Magrib Hari Ini di Medan 2 Ramadan 1447 H/20 Februari 2026 Jam Berapa? Cek Jadwal Buka Puasa di Sini

Selain itu, aneka Gorengan Bu RR kembali dihadirkan sebagai pelengkap berbuka puasa dengan tekstur renyah dan cita rasa gurih yang telah menjadi favorit para tamu. Melengkapi hidangan khas Nusantara, Holiday Inn Bandung Pasteur juga menghadirkan pilihan menu internasional melalui Wok Theatre bertema Asian Temptation Pasta, yang memadukan western klasik dan cita rasa Asia melalui sajian Spaghetti Beef Black Pepper, Fusilli Seafood Singapore, Fettuccine Kung Pao, hingga Pad Thai Noodles.

Program Rindu Ramadan 2026 juga menawarkan pengalaman bersantap di area semi-outdoor yang nyaman, dilengkapi dengan fasilitas area sholat serta area parkir yang luas. Seluruh rangkaian berbuka puasa ini dapat dinikmati dengan harga Rp195.000 net per orang pada minggu pertama dan keempat Ramadan, serta Rp228.000 net per orang pada minggu kedua dan ketiga Ramadan 2026. Selama periode program berlangsung, para tamu juga berkesempatan untuk memenangkan berbagai grand prize menarik.

Bagi tamu yang ingin menikmati waktu istirahat bersama keluarga, Holiday Inn Bandung Pasteur menghadirkan paket Ramadan Staycation Bliss dengan harga mulai dari Rp928.000 net per kamar per malam. Paket ini sudah termasuk sahur dan iftar di Rindu Ramadan untuk satu orang.

Baca juga : Surya Paloh Ajak Seluruh Elemen Bangsa Perkuat Silaturahim di Acara Buka Puasa NasDem

Sementara itu, bagi tamu yang tetap ingin ingin produktif serta menjalankan aktivitas bisnis selama bulan Ramadan, tersedia Ramadan Meeting Package dengan harga Rp258.000 net per orang. Paket ini mencakup penggunaan ruang meeting selama empat jam, standard sound system, serta iftar, dan tersedia untuk pemesanan minimal 10 orang selama periode 20 Februari hingga 19 Maret 2026.

“Ramadan merupakan waktu yang tepat untuk mempererat kebersamaan. Melalui Rindu Ramadan 2026, kami ingin menghadirkan pilihan berbuka puasa yang lengkap dan eksklusif. Dengan lebih dari 250 hidangan pilihan, para tamu memiliki keleluasaan untuk menikmati beragam menu yang telah disediakan. Kami juga melengkapi Rindu Ramadan ini dengan area sholat yang luas, area bersantap yang nyaman, dengan harga yang terjangkau. Kami berharap Rindu Ramadan dapat menjadi pilihan utama berbuka puasa bersama keluarga, sahabat, maupun rekan kerja,” ujar Ririen Wiyanto, General Manager Holiday Inn Bandung Pasteur.

Jadikan Ramadan 2026 lebih berkesan bersama Rindu Ramadan 2026 di Holiday Inn Bandung Pasteur. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut, masyarakat dapat mengunjungi Holiday Inn Bandung Pasteur yang berlokasi di Jalan Dr. Djunjunan No. 96 Bandung, menghubungi melalui WhatsApp di 0878 0808 0878, atau melalui telepon di 022 2060123. Informasi promo terbaru juga dapat diikuti melalui akun Instagram @holidayinnbandungpasteur atau melalui website bandungpasteur.holidayinn.com. (RO/E-4)