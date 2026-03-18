Daftar Gunung yang Buka Pendakian saat Libur Lebaran 2026, Catat Jalurnya

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
LIBUR Lebaran 2026 yang jatuh pada akhir Maret menjadi momen emas bagi para pendaki untuk kembali menapaki jalur-jalur pegunungan di Indonesia. Setelah mayoritas taman nasional ditutup untuk pemulihan ekosistem pada awal tahun, kini beberapa gunung favorit telah mengonfirmasi pembukaan jalur pendakian mereka.
Bagi Anda yang berencana mengisi waktu cuti lebaran dengan aktivitas outdoor, berikut adalah daftar gunung yang bisa didaki beserta jalur resminya:
Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) mengonfirmasi pembukaan jalur mulai 1 April 2026. Meski hari raya jatuh pada 20-21 Maret, momen ini sangat pas bagi pendaki yang mengambil cuti panjang setelah lebaran.
Gunung Merbabu sudah mulai menerima pendaki sejak 9 Maret 2026. Gunung ini diprediksi akan sangat ramai oleh pemudik jalur darat di Jawa Tengah.
Pendakian ke "Atap Pulau Jawa" ini dibuka secara terbatas dengan pengawasan ketat dari Balai Besar TNBTS.
Selalu cek status aktivitas vulkanik melalui aplikasi Magma Indonesia sebelum berangkat, terutama untuk gunung berapi aktif seperti Semeru dan Rinjani.
Untuk menghindari penumpukan dan menjaga daya dukung lingkungan, seluruh pendakian di atas mewajibkan sistem booking online. Berikut langkah-langkahnya:
|Gunung
|Platform Pendaftaran
|Gunung Rinjani
|Aplikasi e-Rinjani (Mobile App)
|Gunung Merbabu
|booking.tngunungmerbabu.org
|Gunung Semeru
|bromotenggersemeru.id
|Gunung Gede Pangrango
|gedepangrango.org
Pastikan Anda membawa dokumen berikut saat melakukan registrasi ulang di basecamp:
Demikian daftar pendakian gunung yang buka saat libur Lebaran 2026. Pastikan Anda melakukan persiapan fisik yang matang dan mematuhi prinsip Leave No Trace agar kelestarian alam tetap terjaga. (Z-4)
Keberadaan tim khusus di jalur pendakian bertugas memantau dan melakukan evakuasi jika ada pendaki yang memerlukan pertolongan.
BALAI Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) menempatkan petugas di sejumlah pintu masuk resmi jalur pendakian.
Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan pendakian menuju Gunung Rinjani melalui jalur pendakian Senaru, Kabupaten Lombok Utara, ditutup sementara.
BALAI Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BB TNBTS) tengah bersiap untuk kembali membuka jalur pendakian Gunung Semeru.
