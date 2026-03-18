Daftar Gunung yang Buka Pendakian saat Libur Lebaran 2026, Catat Jalurnya

Sejumlah pengunjung bersiap melakukan pendaftaran sebelum mendaki Gunung Rinjani di Resort Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) di Sembalun, Lombok Timur, NTB.(ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi)

LIBUR Lebaran 2026 yang jatuh pada akhir Maret menjadi momen emas bagi para pendaki untuk kembali menapaki jalur-jalur pegunungan di Indonesia. Setelah mayoritas taman nasional ditutup untuk pemulihan ekosistem pada awal tahun, kini beberapa gunung favorit telah mengonfirmasi pembukaan jalur pendakian mereka.

Bagi Anda yang berencana mengisi waktu cuti lebaran dengan aktivitas outdoor, berikut adalah daftar gunung yang bisa didaki beserta jalur resminya:

1. Gunung Rinjani, NTB

Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) mengonfirmasi pembukaan jalur mulai 1 April 2026. Meski hari raya jatuh pada 20-21 Maret, momen ini sangat pas bagi pendaki yang mengambil cuti panjang setelah lebaran.

Baca juga : Lebaran Lebih Tenang! Ini Layanan BRI yang Tetap Bisa Diakses saat Libur

Jalur Resmi: Sembalun, Senaru, Torean, Aik Berik, Timbanuh, dan Tetebatu.

Sembalun, Senaru, Torean, Aik Berik, Timbanuh, dan Tetebatu. Inovasi 2026: Pendaki kini wajib menggunakan gelang RFID untuk sistem keamanan dan pelacakan posisi real-time.

2. Gunung Merbabu, Jawa Tengah

Gunung Merbabu sudah mulai menerima pendaki sejak 9 Maret 2026. Gunung ini diprediksi akan sangat ramai oleh pemudik jalur darat di Jawa Tengah.

Jalur Resmi: Selo (Boyolali), Suwanting (Magelang), dan Wekas (Magelang).

Selo (Boyolali), Suwanting (Magelang), dan Wekas (Magelang). Catatan: Jalur Selo mewajibkan booking jauh-jauh hari karena kuota yang cepat habis.

3. Gunung Semeru, Jawa Timur

Pendakian ke "Atap Pulau Jawa" ini dibuka secara terbatas dengan pengawasan ketat dari Balai Besar TNBTS.

Jalur Resmi: Hanya melalui pintu masuk Ranupani.

Hanya melalui pintu masuk Ranupani. Kuota: Dibatasi maksimal 200 orang per hari untuk menjaga ekosistem.

Selalu cek status aktivitas vulkanik melalui aplikasi Magma Indonesia sebelum berangkat, terutama untuk gunung berapi aktif seperti Semeru dan Rinjani.

Baca juga : Lebaran Makin Seru! Nonton Pelangi di Mars Bisa Lebih Hemat Pakai BRImo

Panduan Cara Booking Online 2026

Untuk menghindari penumpukan dan menjaga daya dukung lingkungan, seluruh pendakian di atas mewajibkan sistem booking online. Berikut langkah-langkahnya:

Gunung Platform Pendaftaran Gunung Rinjani Aplikasi e-Rinjani (Mobile App) Gunung Merbabu booking.tngunungmerbabu.org Gunung Semeru bromotenggersemeru.id Gunung Gede Pangrango gedepangrango.org

Prosedur Umum Pendaftaran:

Buka situs atau aplikasi resmi masing-masing taman nasional. Pilih tanggal pendakian dan jalur yang masih tersedia kuotanya. Isi data diri seluruh anggota tim sesuai KTP/Kartu Keluarga. Lakukan pembayaran melalui Virtual Account atau metode yang disediakan dalam waktu maksimal 1-2 jam. Unduh atau cetak kode booking/e-tiket yang dikirim melalui email.

Syarat Pendakian Terbaru 2026

Pastikan Anda membawa dokumen berikut saat melakukan registrasi ulang di basecamp:

Surat Keterangan Sehat: Wajib asli dan diterbitkan maksimal 1x24 jam sebelum hari pendakian.

Wajib asli dan diterbitkan maksimal 1x24 jam sebelum hari pendakian. Kartu Identitas: KTP asli untuk WNI dan Paspor untuk WNA.

KTP asli untuk WNI dan Paspor untuk WNA. Perlengkapan Safety: Petugas akan melakukan checking perlengkapan seperti tenda double layer, sepatu trekking, dan kantong sampah (trash bag).

Demikian daftar pendakian gunung yang buka saat libur Lebaran 2026. Pastikan Anda melakukan persiapan fisik yang matang dan mematuhi prinsip Leave No Trace agar kelestarian alam tetap terjaga. (Z-4)