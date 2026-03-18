5 Rekomendasi Hotel di Jabodetabek dengan Lokasi Strategis

Ilustrasi(Dok. Traveloka)

Wilayah Jabodetabek kini menjadi pusat aktivitas bisnis, pemerintahan, sekaligus destinasi perjalanan. Bagi wisatawan maupun pebisnis dari luar daerah, memilih hotel dengan lokasi strategis menjadi langkah penting agar mobilitas tetap efisien di tengah padatnya aktivitas kota. Hotel seperti Park Hyatt Jakarta dan Hotel Tentrem Jakarta kerap menjadi pilihan dengan akses yang mudah ke pusat kota.

Selain faktor lokasi, fasilitas hotel juga perlu diperhatikan untuk menunjang kenyamanan selama menginap. Memilih hotel yang berada dekat pusat transportasi, kawasan bisnis, atau area hiburan akan membantu menghemat waktu perjalanan.

5 Rekomendasi Hotel di Jabodetabek

Berikut adalah 5 rekomendasi hotel dengan lokasi strategis di berbagai titik Jabodetabek, lengkap dengan fasilitas yang menunjang kebutuhan perjalanan.

1. Park Hyatt Jakarta

Park Hyatt Jakarta berada di kawasan Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat. Lokasinya sekitar 1 km dari Monas dan dekat dengan kawasan Thamrin yang dikenal sebagai pusat bisnis dan perbelanjaan. Akses ke transportasi umum seperti Stasiun Gondangdia, Stasiun Gambir, dan MRT Bundaran HI juga relatif mudah dijangkau dalam jarak kurang dari 2 km. Hal ini menjadikan hotel ini cocok untuk perjalanan bisnis maupun kegiatan wisata di pusat kota.

Dari sisi fasilitas, hotel ini menawarkan kamar luas dengan pemandangan kota atau Monas, kolam renang semi-outdoor, spa, serta pusat kebugaran yang buka sepanjang hari. Tersedia pula restoran dan bar dengan konsep fine dining serta layanan afternoon tea. Hotel ini tersedia mulai dari Rp3,2 juta.

2. Hotel Tentrem Jakarta

Hotel Tentrem Jakarta terletak di kawasan Alam Sutera Boulevard, Serpong, yang dikenal sebagai daerah dengan banyak pusat aktivitas. Lokasinya dekat dengan Living World Mall, The Flavor Bliss, serta AEON Mall BSD dan ICE BSD yang dapat dijangkau dalam waktu singkat. Akses menuju Bandara Soekarno-Hatta juga relatif mudah, sehingga mendukung perjalanan bisnis dari luar kota.

Fasilitas yang tersedia meliputi kamar luas dengan desain modern, kolam renang outdoor, spa, sauna, serta pusat kebugaran. Tersedia fasilitas tambahan seperti kids club, ruang rapat, ballroom, dan layanan 24 jam, sehingga cocok untuk kebutuhan keluarga maupun bisnis. Tarif menginap mulai dari Rp1,2 juta.

3. The Margo Hotel

The Margo Hotel berada di kawasan Margonda, Depok, dan terhubung langsung dengan Margo City Mall. Lokasinya juga dekat dengan Depok Town Square dan Universitas Indonesia, sehingga memudahkan akses ke pusat pendidikan, belanja, dan kuliner.

Hotel ini menawarkan kamar modern dengan fasilitas seperti AC, WiFi, televisi, serta area duduk. Tersedia juga kolam renang, pusat kebugaran, dan restoran dengan pilihan sarapan prasmanan. Dengan fasilitas tambahan seperti ruang pertemuan dan area bermain, hotel ini cocok untuk perjalanan keluarga maupun bisnis. Anda dapat menginap di The Margo Hotel dengan harga mulai dari Rp720 ribuan.

4. THE 1O1 Bogor Suryakancana

THE 1O1 Bogor Suryakancana terletak di kawasan Suryakancana yang dikenal sebagai pusat perkotaan di Bogor. Lokasinya memudahkan akses ke berbagai wisata kuliner serta kawasan bersejarah. Kebun Raya Bogor dan Istana Bogor juga dapat dijangkau sekitar 10 menit berkendara, sehingga cocok untuk perjalanan singkat dari luar kota, termasuk Jakarta.

Dari segi fasilitas, hotel ini menyediakan kolam renang outdoor, restoran dengan menu lokal dan internasional, serta layanan spa dan pusat kebugaran. WiFi gratis, resepsionis 24 jam, serta ruang rapat juga tersedia untuk menunjang kebutuhan tamu. Dengan harga mulai dari Rp647 ribuan, hotel ini menjadi pilihan yang cocok untuk Anda yang menginginkan lokasi menginap strategis di Kota Bogor.

5. Artotel Living World Grand Wisata Bekasi

Artotel Living World Grand Wisata Bekasi berada di kawasan Tambun Selatan dan terhubung langsung dengan pusat perbelanjaan Living World. Lokasinya memudahkan akses ke berbagai restoran, kafe, serta fasilitas hiburan di sekitar Bekasi. Selain itu, hotel ini juga dekat dengan Go! Wet Waterpark dan akses tol Jakarta–Cikampek, sehingga mudah diakses untuk perjalanan lintas kota.

Hotel ini menawarkan kamar modern dengan fasilitas seperti AC, shower air panas, kulkas, dan WiFi gratis. Fasilitas umum lainnya mencakup restoran, kolam renang, pusat kebugaran, serta ruang pertemuan. Layanan resepsionis dan keamanan 24 jam turut memberikan rasa nyaman selama menginap. Dengan harga mulai dari Rp550 ribuan, hotel ini menjadi pilihan terbaik di kawasan Bekasi.

Memilih hotel di wilayah Jabodetabek memerlukan pertimbangan lokasi agar aktivitas dapat berjalan lebih efisien. Dengan berbagai pilihan hotel di Jabodetabek, setiap kebutuhan perjalanan dapat disesuaikan dengan tujuan dan preferensi. Untuk memudahkan proses pencarian dan pemesanan, berbagai hotel tersebut dapat ditemukan melalui Traveloka, sehingga perencanaan perjalanan menjadi lebih mudah.