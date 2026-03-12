Lebih dari Satu Dekade, Syariah Hotel Solo Berkomitmen Pertahankan Leading Hotel Berkonsep Syariah

Syariah Hotel Solo merayakan Milad ke-12 tahun, kemarin (11/3).(Dok. Syariah Hotel Solo)

SYARIAH Hotel Solo merayakan Milad ke-12 tahun, kemarin (11/3). Di usia yang lebih dari satu dekade ini, Syariah Hotel Solo berkomitmen untuk terus mempertahankan posisinya sebagai leading hotel berkonsep syariah di Tanah Air.

Tentu tak hanya dukungan dari para tamu saja, namun juga sinergi dengan berbagai stakeholder untuk dapat mewujudkan komitmen tersebut.

"Jadi memang untuk hotel syariah ini sedikit beda dengan hotel biasa. Ada effort yang harus betul-betul dijaga, terutama nilai-nilai syariah harus tetap ditegakkan. Dan kami akan tetap pertahankan itu. Kami ingin tetap menjadi nomor satu di Indonesia," ungkap Direktur PT Hotel Anomsolo Saranatama (HAS), owning company Syariah Hotel Solo, Agus Badrudin dalam sambutannya.

Senada disampaikan Hotel Manager Syariah Hotel Solo, Joko Susilo, Syariah Hotel Solo merupakan hotel syariah terbesar di Jawa Tengah bahkan di Indonesia. Dengan jumlah kamar 351 unit dan telah mengantongi sertifikasi halal.

"Untuk itu, sebagai hotel yang mengusung konsep syariah kami berkomitmen untuk terus menghadirkan pelayanan yang tidak hanya nyaman dan profesional. Namun juga menjunjung tinggi nilai-nilai islami. Seperti kejujuran, amanah, dan keramahtamahan dalam melayani setiap tamu," bebernya.

Di usia yang semakin matang ini, harapannya Syariah Hotel Solo dapat terus berkembang, semakin dipercaya masyarakat, serta menjadi tempat yang membawa keberkahan bagi semua pihak.

"Kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada stakeholder, PT HAS sebagai owning company, PT Lor International Hotel (LIH), para tamu setia kami, mitra kerja, serta seluruh karyawan yang telah berdedikasi tinggi menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk kemajuan Syariah Hotel Solo," sambungnya.

Sementara itu, sebelum perayaan Milad, manajemen telah menggelar serangkaian agenda Road to Milad ke-12 Syariah Hotel Solo. Pada tanggal 3 Maret 2026 lalu, diadakan charity ke Masjid Arrohim di Gonilan, Sukoharjo. Masjid tersebut berlokasi tepat di belakang gedung Syariah Hotel Solo.

"Kemudian pada tanggal 6 Maret 2026, kami Berbagi 1001 Takjil kepada pengguna jalan Adi Sucipto di area depan fountain Lorin Solo Hotel, sister company kami," ujar Marcomm Syariah Hotel Solo, Septina Fadia Putri.

Selain itu, dalam puncak acara Milad, diumumkan juga Best Employee of The Quarter I yang diraih oleh Nur Kholis dari Food and Beverage Product Department. (Z-10)