Bukan Sekadar Parkir! Ini Rest Area Mewah Trans Jawa Serasa Mall

Memasuki tahun 2026, fasilitas di sepanjang Tol Trans Jawa telah mengalami peningkatan signifikan. Rest area bukan lagi sekadar tempat mengisi bahan bakar atau ke toilet, melainkan destinasi multifungsi yang menawarkan kenyamanan setara pusat perbelanjaan. Berikut adalah daftar rest area dengan fasilitas terlengkap yang wajib masuk dalam rencana perjalanan Anda.

1. Resta Pendopo KM 456 (Semarang-Solo)

Dikenal sebagai rest area paling mewah, tempat ini memiliki Sky Bridge yang menghubungkan jalur arah Solo dan arah Semarang. Fasilitasnya mencakup gerai fashion ternama, restoran eksklusif, dan area balkon untuk menikmati pemandangan pegunungan Jawa Tengah.

Memanfaatkan bangunan bekas pabrik gula peninggalan Belanda, rest area ini menawarkan atmosfer vintage yang kuat. Selain fasilitas dasar yang lengkap, pengunjung dapat berbelanja produk UMKM lokal seperti telur asin Brebes dalam bangunan cagar budaya yang artistik.

3. Rest Area KM 360B (Batang-Semarang)

Bagi keluarga yang membawa anak kecil, rest area ini adalah pilihan terbaik. Dengan luas lebih dari 7 hektar, fasilitasnya mencakup Mini Zoo, taman bermain (playground), hingga kolam ikan hias yang membantu melepas penat setelah berkendara lama.

4. Rest Area KM 88B (Purbaleunyi)

Daya tarik utama di sini adalah Masjid Al Safar yang megah dengan arsitektur futuristik. Rest area tipe A ini juga dilengkapi dengan pusat kuliner "Kampoeng Kuliner" yang menyajikan berbagai hidangan khas Nusantara.

Tips Nyaman di Rest Area Gunakan fasilitas SPKLU (Charging Station) yang kini tersedia di hampir seluruh rest area tipe A untuk pengguna mobil listrik.

(Charging Station) yang kini tersedia di hampir seluruh rest area tipe A untuk pengguna mobil listrik. Manfaatkan fitur "Rest Area Monitoring" di aplikasi tol untuk melihat kapasitas parkir secara real-time.

Selalu jaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempat pengolahan yang telah disediakan.

Kesimpulan

Memilih rest area yang tepat tidak hanya soal mengisi bensin, tapi juga soal kualitas istirahat. Dengan fasilitas yang semakin modern di tahun 2026, pastikan Anda berhenti di lokasi yang mampu mengembalikan kesegaran fisik dan mental sebelum melanjutkan perjalanan.