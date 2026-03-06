7 Rest Area Terbaik di Tol Trans Jawa 2026 dengan Fasilitas Terlengkap

Perjalanan melintasi Tol Trans Jawa kini bukan lagi soal menempuh jarak, melainkan menikmati setiap pemberhentian. Memasuki tahun 2026, rest area di sepanjang jalur ini telah bertransformasi menjadi destinasi gaya hidup yang modern dan edukatif.
Sebelum merencanakan perjalanan, penting untuk mengetahui perbedaan fasilitas di setiap tipe rest area:
Dikenal sebagai "Mal di Tengah Tol", rest area ini menghubungkan jalur A dan B melalui skybridge pertama di Indonesia. Pengunjung dapat menikmati kuliner premium dengan pemandangan Gunung Merbabu yang megah.
Memanfaatkan bangunan bersejarah bekas Pabrik Gula Banjaratma, rest area ini menawarkan nuansa kolonial yang kental. Selain toilet yang jumlahnya ratusan, tersedia juga wahana permainan keluarga dan pusat oleh-oleh telur asin khas Brebes.
Titik strategis di ruas Jakarta-Cikampek ini menjadi favorit karena ketersediaan bilik istirahat ber-AC bagi pengemudi yang ingin tidur sejenak (power nap) dengan tarif mulai dari Rp10.000.
Agar perjalanan tetap prima, ikuti panduan berikut:
Apakah ada hotel di rest area Tol Trans Jawa?
Ya, saat ini fasilitas hotel tersedia di KM 19 (Jakarta-Cikampek) dan KM 260B (Brebes) untuk mengakomodasi pengemudi yang membutuhkan istirahat lebih berkualitas.
Di mana rest area dengan pemandangan gunung terbaik?
Rest Area KM 429 (Ungaran) dan KM 456 (Salatiga) menawarkan panorama pegunungan Jawa Tengah yang sangat indah, terutama saat cuaca cerah.
