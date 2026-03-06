5 Rekomendasi Kafe Instagramable di Rest Area Tol Trans Jawa 2026

Perjalanan melintasi Pulau Jawa kini semakin dimanjakan dengan kehadiran kafe-kafe berkualitas di sepanjang jalan tol. Memasuki tahun 2026, budaya kopi "Third Wave" telah merambah rest area, memberikan pilihan bagi pengendara untuk menikmati kopi premium dengan suasana yang nyaman dan Instagramable.

1. Omah Kopi Gus Pur (Resta Pendopo KM 456)

Berlokasi di Salatiga, kafe ini menjadi primadona karena lokasinya yang berada di Sky Bridge. Pengunjung bisa menikmati Kopi Klotok yang otentik sambil menatap panorama Gunung Merbabu dan Merapi dari balik dinding kaca yang megah.

2. Kedai Kopi Uban (Rest Area Heritage KM 260B)

Menawarkan sensasi berbeda, kafe ini menyajikan kopi khas Turki yang dimasak menggunakan media pasir panas. Suasana bangunan bekas pabrik gula Banjaratma yang eksotis menambah kesan mendalam saat Anda menyesap kopi hitam yang pekat di sini.

3. Karoeng Kafe (KM 575A Solo-Ngawi)

Bagi yang bosan dengan suasana ruangan ber-AC, Karoeng Kafe hadir dengan konsep taman terbuka. Terletak di jalur Solo-Ngawi, kafe ini menjadi tempat pelarian yang sejuk dengan rimbunnya pepohonan, sangat efektif untuk menyegarkan pikiran (refreshing) setelah berkendara statis di jalan tol.

Tips Menikmati Coffee Break di Tol

Sebagian besar kafe di rest area tipe A beroperasi 24 jam, namun kafe tematik tertentu mungkin tutup pukul 22.00 WIB. Pilih Kafe dengan Fasilitas Charging: Banyak kafe di tahun 2026 sudah menyediakan charging station untuk gadget maupun akses dekat ke SPKLU .

Banyak kafe di tahun 2026 sudah menyediakan untuk gadget maupun akses dekat ke . Waktu Istirahat: Batasi waktu nongkrong maksimal 60 menit agar sirkulasi kendaraan di rest area tetap lancar.

Kesimpulan

Kehadiran kafe dengan fasilitas lengkap dan desain menarik di Tol Trans Jawa membuktikan bahwa aspek kenyamanan kini menjadi prioritas utama. Pastikan Anda singgah di salah satu kafe di atas untuk memastikan perjalanan tetap aman, nyaman, dan tentu saja, tetap eksis di media sosial.