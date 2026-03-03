Mengenal Akulturasi Budaya dalam Sepiring Lontong Cap Go Meh yang Legendaris

Headline
Setiap perayaan Cap Go Meh yang jatuh pada hari ke-15 setelah Tahun Baru Imlek, aroma gurih santan dan rempah khas Jawa selalu menyeruak dari dapur-dapur keluarga Tionghoa di Indonesia. Di atas meja, tersaji hidangan ikonik yang tidak akan ditemukan di daratan Tiongkok: Lontong Cap Go Meh.
Hidangan ini bukan sekadar kuliner lezat, melainkan prasasti hidup dari harmonisasi budaya antara pendatang Tionghoa dan masyarakat pribumi di pesisir Jawa berabad-abad silam.
Secara historis, tradisi ini bermula ketika para imigran Tionghoa pertama kali menetap di pelabuhan-pelabuhan besar di Jawa, seperti Semarang, Lasem, dan Surabaya. Pada masa itu, para pria Tionghoa yang merantau tanpa istri mulai menikahi perempuan setempat (Jawa). Akulturasi pun terjadi di ranah domestik, terutama di dapur.
Dalam tradisi Tiongkok asli, perayaan 15 hari setelah Imlek biasanya dirayakan dengan makan yuanxiao (bola ketan) atau bubur. Namun, bagi masyarakat Tionghoa di Indonesia, bubur dianggap sebagai simbol kemiskinan atau makanan bagi orang sakit.
Sebagai gantinya, mereka mengadopsi tradisi lokal Jawa yang menggunakan lontong sebagai pengganti nasi dalam ritual syukur. Lontong yang padat melambangkan rezeki yang berlimpah dan panjang umur, sementara bentuknya yang dibungkus daun pisang hijau melambangkan kesegaran dan keberuntungan.
Lontong Cap Go Meh yang autentik biasanya terdiri dari sembilan komponen. Angka sembilan dalam kosmologi Tionghoa melambangkan kesempurnaan dan keberuntungan yang tidak terputus. Berikut adalah makna di balik lauk-pauknya:
Tidak. Lontong Cap Go Meh adalah produk budaya asli Indonesia (Peranakan). Di Tiongkok, perayaan Cap Go Meh (Festival Lampion) biasanya dirayakan dengan memakan Tangyuan atau bola-bola ketan manis.
Perbedaannya terletak pada kompleksitas lauknya. Lontong Cap Go Meh wajib menyertakan opor ayam, telur pindang, dan bubuk kedelai (koya), sementara lontong sayur biasa cenderung lebih sederhana dengan fokus pada sayur lodeh atau gulai nangka saja.
Warna kuning dari kunyit pada opor dan sayur melambangkan emas. Dalam tradisi Tionghoa, emas adalah simbol kemakmuran, kejayaan ekonomi, dan harapan akan masa depan yang cerah.
|Lontong Padat
|Dimasak minimal 4-5 jam agar tekstur kenyal dan tahan lama.
|Ayam Kampung
|Memberikan kaldu gurih alami yang tidak dimiliki ayam negeri.
|Koya Kedelai
|Wajib ada sebagai pengental alami dan sumber rasa gurih (umami).
|Telur Pindang
|Direbus dengan kulit bawang dan daun salam untuk warna cokelat alami.
Lontong Cap Go Meh adalah bukti nyata bahwa perbedaan budaya tidak harus memisahkan, melainkan bisa melahirkan sesuatu yang baru dan indah. Melalui sepiring hidangan ini, kita belajar tentang toleransi, adaptasi, dan bagaimana rasa syukur bisa dirayakan melampaui batas-batas etnisitas. Kehadirannya setiap tahun menjadi pengingat akan kekayaan identitas bangsa Indonesia yang majemuk.
