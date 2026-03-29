7 HP Baterai Besar Harga Rp4 Jutaan Terbaik, Tahan Seharian

Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
PERMINTAAN terhadap HP dengan baterai besar terus meningkat, terutama bagi pengguna yang membutuhkan daya tahan sepanjang hari. Di kelas harga Rp4 jutaan, kini sudah banyak pilihan smartphone dengan kapasitas baterai mulai dari 6000 mAh hingga 7000 mAh.
Kapasitas besar ini sangat membantu untuk aktivitas seperti bekerja, bermain game, hingga streaming tanpa harus sering mengisi daya. Artikel ini akan membahas rekomendasi HP baterai besar terbaik di harga Rp4 jutaan yang layak dipertimbangkan.
HP dengan baterai besar menawarkan beberapa keunggulan utama. Pertama, daya tahan yang lebih lama sehingga tidak perlu sering melakukan pengisian.
Kedua, lebih nyaman untuk aktivitas berat seperti gaming atau multitasking. Ketiga, cocok untuk pengguna dengan mobilitas tinggi yang tidak selalu dekat dengan charger.
Umumnya, kapasitas 6000 mAh ke atas sudah masuk kategori baterai besar dan mampu bertahan seharian bahkan lebih.
Oppo A6 4G menjadi salah satu pilihan menarik dengan baterai 7000 mAh. Kapasitas ini tergolong sangat besar di kelasnya.
HP ini juga dilengkapi dengan fast charging 45W yang cukup cepat untuk mengisi baterai besar. Layarnya luas sehingga nyaman digunakan untuk menonton dan bermain game ringan.
Cocok untuk pengguna yang mengutamakan daya tahan baterai maksimal.
realme 16 Pro menawarkan kombinasi baterai besar dan performa tinggi. Dengan kapasitas 7000 mAh dan fast charging hingga 80W, pengisian daya menjadi sangat cepat.
HP ini juga dilengkapi layar AMOLED dengan refresh rate tinggi, sehingga pengalaman visual lebih baik. Performa chipset-nya juga mendukung gaming.
Pilihan tepat bagi pengguna yang membutuhkan performa dan baterai sekaligus.
Oppo Reno14 F hadir dengan baterai 6000 mAh dan desain yang lebih tipis dibandingkan kompetitor.
Selain itu, sektor kamera menjadi salah satu keunggulannya. Cocok bagi pengguna yang ingin baterai besar tanpa mengorbankan desain dan kualitas foto.
Samsung Galaxy A07 5G menawarkan baterai 6000 mAh dengan dukungan jaringan 5G.
Keunggulan utama HP ini terletak pada kestabilan sistem dan dukungan update software yang lebih panjang. Cocok untuk penggunaan jangka panjang.
Beberapa varian dari Poco X series juga menawarkan baterai besar di kisaran 5000-6000 mAh dengan performa tinggi.
HP ini cocok untuk pengguna yang fokus pada gaming dan performa, meskipun kapasitas baterainya sedikit di bawah 7000 mAh.
Redmi Note series dikenal dengan kombinasi harga terjangkau dan spesifikasi solid.
Beberapa model di kelas ini sudah menggunakan baterai 5000-6000 mAh dengan efisiensi daya yang baik, sehingga tetap awet digunakan seharian.
Infinix Note series juga menjadi pilihan menarik dengan baterai besar dan harga kompetitif.
Biasanya dilengkapi dengan fast charging dan layar besar, cocok untuk kebutuhan hiburan seperti streaming dan media sosial.
Agar mendapatkan pilihan terbaik, perhatikan beberapa hal berikut:
HP baterai besar di harga Rp4 jutaan kini menawarkan banyak pilihan menarik. Dengan kapasitas 6000 hingga 7000 mAh, pengguna bisa mendapatkan perangkat yang tahan lama untuk berbagai kebutuhan.
Jika prioritas utama adalah daya tahan, pilih model dengan baterai 7000 mAh. Jika membutuhkan performa tambahan, pertimbangkan yang memiliki chipset lebih kuat dan fast charging tinggi.
Dengan mempertimbangkan kebutuhan penggunaan, Anda bisa mendapatkan HP yang tidak hanya awet, tetapi juga nyaman digunakan dalam jangka panjang. (Z-10)
