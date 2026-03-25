Spesifikasi Honor Magic8 Pro Air: HP Ultra Tipis Pesaing iPhone

Spesifikasi Honor Magic8 Pro Air.(Huawei Central)

HONOR kembali mendobrak batasan desain smartphone di tahun 2026. Melalui peluncuran Honor Magic8 Pro Air, pabrikan asal Tiongkok ini menghadirkan perangkat yang menggabungkan estetika ultra-ramping dengan performa kelas flagship yang tak kompromi.

Desain Ultra Tipis dengan Durabilitas Militer

Hadir dengan ketebalan hanya 6,1 milimeter dan bobot 155 gram, Honor Magic8 Pro Air menjadi salah satu ponsel teringan di dunia. Bingkai tengahnya menggunakan alumunium kelas penerbangan 530 MPa, yang memberikan perlindungan maksimal terhadap tekanan fisik meski bodinya sangat ramping.

Fitur Unggulan: Tombol AI Fisik

Inovasi terbaru yang dibawa Honor adalah tombol fisik tambahan khusus AI. Tombol ini memungkinkan pengguna menjalankan berbagai perintah cerdas secara instan, seperti:

Kontrol zoom kamera yang lebih presisi.

Navigasi cepat di dalam galeri foto.

Akses pintas ke asisten virtual MagicOS 10.

Meskipun memiliki profil yang tipis, spesifikasi internalnya tetap gahar untuk bersaing di papan atas:

Komponen Detail Spesifikasi Layar 6,31 inci LTPO OLED Chipset MediaTek Dimensity 9500 RAM / Storage 12GB, 16GB / Up to 1TB Kamera Utama Triple 50MP (Wide), 64MP (Telephoto), 50MP (Ultrawide) Baterai 5500 mAh (80W Wired, 50W Wireless) Sistem Operasi Android 16, MagicOS 10

Honor Magic8 Pro Air tersedia dalam empat pilihan warna menarik: Hitam, Putih, Ungu, dan Jingga. Ponsel ini sudah mendukung teknologi sensor sidik jari ultrasonik 3D di bawah layar untuk keamanan tingkat tinggi.

Kesimpulan: Penantang Serius iPhone Air

Dengan kapasitas baterai 5500 mAh yang mampu bertahan untuk memutar video selama 17 jam, Honor Magic8 Pro Air mematahkan stigma bahwa ponsel tipis memiliki daya tahan baterai yang buruk.

Perangkat ini menjadi pilihan tepat bagi pengguna yang menginginkan smartphone ringan tanpa harus mengorbankan kemampuan fotografi dan kecepatan performa. (Z-10)