Spesifikasi Honor Magic8 Pro Air: HP Ultra Tipis Pesaing iPhone

HONOR kembali mendobrak batasan desain smartphone di tahun 2026. Melalui peluncuran Honor Magic8 Pro Air, pabrikan asal Tiongkok ini menghadirkan perangkat yang menggabungkan estetika ultra-ramping dengan performa kelas flagship yang tak kompromi.
Hadir dengan ketebalan hanya 6,1 milimeter dan bobot 155 gram, Honor Magic8 Pro Air menjadi salah satu ponsel teringan di dunia. Bingkai tengahnya menggunakan alumunium kelas penerbangan 530 MPa, yang memberikan perlindungan maksimal terhadap tekanan fisik meski bodinya sangat ramping.
Inovasi terbaru yang dibawa Honor adalah tombol fisik tambahan khusus AI. Tombol ini memungkinkan pengguna menjalankan berbagai perintah cerdas secara instan, seperti:
Meskipun memiliki profil yang tipis, spesifikasi internalnya tetap gahar untuk bersaing di papan atas:
|Komponen
|Detail Spesifikasi
|Layar
|6,31 inci LTPO OLED
|Chipset
|MediaTek Dimensity 9500
|RAM / Storage
|12GB, 16GB / Up to 1TB
|Kamera Utama
|Triple 50MP (Wide), 64MP (Telephoto), 50MP (Ultrawide)
|Baterai
|5500 mAh (80W Wired, 50W Wireless)
|Sistem Operasi
|Android 16, MagicOS 10
Honor Magic8 Pro Air tersedia dalam empat pilihan warna menarik: Hitam, Putih, Ungu, dan Jingga. Ponsel ini sudah mendukung teknologi sensor sidik jari ultrasonik 3D di bawah layar untuk keamanan tingkat tinggi.
Dengan kapasitas baterai 5500 mAh yang mampu bertahan untuk memutar video selama 17 jam, Honor Magic8 Pro Air mematahkan stigma bahwa ponsel tipis memiliki daya tahan baterai yang buruk.
Perangkat ini menjadi pilihan tepat bagi pengguna yang menginginkan smartphone ringan tanpa harus mengorbankan kemampuan fotografi dan kecepatan performa. (Z-10)
