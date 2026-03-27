Samsung Kembangkan Fold 8 Wide, Siap Sambut Duel dengan iPhone Fold

Rumor bentuk Samsung Galaxy Z Fold 8 Wide(Android Headline)

PERUSAHAAN Samsung Electronics menyiapkan Galaxy Z Fold 8 Wide sebagai langkah baru di pasar ponsel lipat. Bocoran dari Android Central menunjukkan perangkat ini dirancang untuk menghadapi rencana Apple Inc. yang akan merilis iPhone lipat pertama.

Samsung Ubah Arah Desain Jadi Lebih Lebar

Samsung mengubah desain Galaxy Z Fold 8 Wide menjadi lebih lebar, bukan lebih tinggi seperti generasi sebelumnya. Samsung menyesuaikan rasio layar agar mendekati bentuk tablet saat perangkat dibuka.

Samsung mempertahankan ukuran layar utama di kisaran 7,6 inci, tetapi Samsung membuat tampilannya lebih luas secara horizontal. Samsung juga memperlebar layar depan agar penggunaan saat perangkat tertutup terasa seperti smartphone biasa.

Samsung mengambil langkah ini untuk menyesuaikan tren yang juga diperkirakan akan digunakan Apple pada iPhone Fold.

Samsung Fokus Performa, Kurangi Kamera

Samsung membekali Galaxy Z Fold 8 Wide dengan chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 untuk menjaga performa tetap tinggi. Samsung menyiapkan RAM hingga 16GB dan penyimpanan hingga 1TB untuk mendukung multitasking.

Samsung juga meningkatkan kapasitas baterai menjadi sekitar 5.000 mAh agar perangkat mampu digunakan lebih lama.

Namun, Samsung mengurangi jumlah kamera belakang menjadi dua lensa pada varian Wide. Samsung melakukan ini untuk menjaga desain tetap tipis dan ringan. Samsung lebih memprioritaskan pengalaman layar dibandingkan fitur kamera di model ini.

Samsung Siapkan Strategi Hadapi Apple

Samsung mempersiapkan Galaxy Z Fold 8 Wide untuk menghadapi masuknya Apple ke pasar foldable. Samsung selama ini memimpin pasar tanpa pesaing langsung dari Apple.

Samsung menghadirkan desain layar lebar untuk meningkatkan pengalaman multitasking, streaming, dan gaming. Samsung menargetkan pengguna yang membutuhkan perangkat produktivitas sekaligus hiburan.

Samsung berusaha mengantisipasi persaingan langsung dengan Apple yang diperkirakan akan membawa konsep serupa.

Samsung Arahkan Rilis ke 2026

Samsung masih belum mengumumkan Galaxy Z Fold 8 Wide secara resmi. Android Central melaporkan Samsung mengembangkan Galaxy Z Fold 8 Wide dengan desain layar lebih lebar, sehingga arah pengembangan perangkat ini sudah terlihat.

Samsung diperkirakan akan merilis Galaxy Z Fold 8 Wide pada paruh kedua 2026 bersama lini foldable lainnya.

Samsung tidak menunggu Apple masuk pasar. Samsung memilih bergerak lebih dulu untuk menjaga posisinya. (Android Central, TechRadar/P-3)