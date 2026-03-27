Samsung Kembangkan Fold 8 Wide, Siap Sambut Duel dengan iPhone Fold

PERUSAHAAN Samsung Electronics menyiapkan Galaxy Z Fold 8 Wide sebagai langkah baru di pasar ponsel lipat. Bocoran dari Android Central menunjukkan perangkat ini dirancang untuk menghadapi rencana Apple Inc. yang akan merilis iPhone lipat pertama.
Samsung mengubah desain Galaxy Z Fold 8 Wide menjadi lebih lebar, bukan lebih tinggi seperti generasi sebelumnya. Samsung menyesuaikan rasio layar agar mendekati bentuk tablet saat perangkat dibuka.
Samsung mempertahankan ukuran layar utama di kisaran 7,6 inci, tetapi Samsung membuat tampilannya lebih luas secara horizontal. Samsung juga memperlebar layar depan agar penggunaan saat perangkat tertutup terasa seperti smartphone biasa.
Samsung mengambil langkah ini untuk menyesuaikan tren yang juga diperkirakan akan digunakan Apple pada iPhone Fold.
Samsung membekali Galaxy Z Fold 8 Wide dengan chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 untuk menjaga performa tetap tinggi. Samsung menyiapkan RAM hingga 16GB dan penyimpanan hingga 1TB untuk mendukung multitasking.
Samsung juga meningkatkan kapasitas baterai menjadi sekitar 5.000 mAh agar perangkat mampu digunakan lebih lama.
Namun, Samsung mengurangi jumlah kamera belakang menjadi dua lensa pada varian Wide. Samsung melakukan ini untuk menjaga desain tetap tipis dan ringan. Samsung lebih memprioritaskan pengalaman layar dibandingkan fitur kamera di model ini.
Samsung mempersiapkan Galaxy Z Fold 8 Wide untuk menghadapi masuknya Apple ke pasar foldable. Samsung selama ini memimpin pasar tanpa pesaing langsung dari Apple.
Samsung menghadirkan desain layar lebar untuk meningkatkan pengalaman multitasking, streaming, dan gaming. Samsung menargetkan pengguna yang membutuhkan perangkat produktivitas sekaligus hiburan.
Samsung berusaha mengantisipasi persaingan langsung dengan Apple yang diperkirakan akan membawa konsep serupa.
Samsung masih belum mengumumkan Galaxy Z Fold 8 Wide secara resmi. Android Central melaporkan Samsung mengembangkan Galaxy Z Fold 8 Wide dengan desain layar lebih lebar, sehingga arah pengembangan perangkat ini sudah terlihat.
Samsung diperkirakan akan merilis Galaxy Z Fold 8 Wide pada paruh kedua 2026 bersama lini foldable lainnya.
Samsung tidak menunggu Apple masuk pasar. Samsung memilih bergerak lebih dulu untuk menjaga posisinya. (Android Central, TechRadar/P-3)
Bocoran spesifikasi iPhone Fold mengungkap baterai 5.500 mAh yang melampaui iPhone 17 Pro Max. Cek teknologi Silicon-Carbon dan perbandingannya.
Apple dirumorkan merilis iPhone Fold pada 2026. Ponsel lipat pertama Apple ini disebut membawa baterai hingga 5.500 mAh serta perubahan besar pada desain tombol dan kamera.
Intip bocoran lengkap iPhone 18 Pro 2026. Performa chip A20 2nm, RAM 12GB untuk AI, hingga debut iPhone Fold yang revolusioner.
Deretan HP flagship 2026 diprediksi akan mendominasi pasar, mulai dari Xiaomi 17, Samsung Galaxy Z TriFold, iPhone Fold, hingga OnePlus 16.
Iphone Fold akan memiliki sensor kapasitif yang dipasang di tombol bagian samping.
