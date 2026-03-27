Jadwal Lengkap MPL ID S17 Week 1: BTR vs Alter Ego Jadi Laga Pembuka

Kompetisi Mobile Legends: Bang Bang Professional League Indonesia Season 17 (MPL ID S17) resmi dimulai hari ini, Jumat (27/3/2026). Pekan perdana ini menjadi ujian awal bagi sembilan tim terbaik Indonesia untuk memperebutkan tiket menuju MSC 2026 di Riyadh.

Jadwal Lengkap MPL ID S17 Week 1

Pekan pertama akan berlangsung selama tiga hari, mulai dari 27 hingga 29 Maret 2026. Berikut adalah jadwal lengkapnya:

Hari / Tanggal Pertandingan Waktu (WIB) Jumat, 27 Maret 2026 Bigetron by Vitality vs Alter Ego 15:15 Navi vs RRQ Hoshi 18:15 Sabtu, 28 Maret 2026 EVOS vs Geek Fam 14:15 Alter Ego vs ONIC 17:15 Team Liquid ID vs Navi 20:15 Minggu, 29 Maret 2026 Dewa United vs Bigetron 14:15 EVOS vs Team Liquid ID 17:15 RRQ Hoshi vs ONIC (Royal Derby) 20:15

Hal Baru di Season 17

MPL ID S17 memperkenalkan Annual Map Change yang akan mengubah dinamika permainan secara signifikan. Beberapa fitur baru yang wajib diwaspadai para pemain antara lain:

Flying Cloud: Platform di dekat base yang memberikan kecepatan gerak tambahan selama 5 detik setelah respawn.

Platform di dekat base yang memberikan kecepatan gerak tambahan selama 5 detik setelah respawn. Dangerous Grass: Semak-semak yang lebih lebat di area krusial seperti Lord Pit dan Mid Lane.

Semak-semak yang lebih lebat di area krusial seperti Lord Pit dan Mid Lane. Broken Walls: Celah dinding baru yang memungkinkan rotasi lebih cepat antar lane.

Info Tiket: Bagi penggemar yang ingin menonton langsung di MPL Arena (XO Hall), tiket dapat dibeli melalui situs resmi id-mpl.com/ticket atau aplikasi GoPay. Pastikan mengecek ketersediaan karena beberapa laga besar seperti Royal Derby dilaporkan sudah Sold Out.

Pertandingan juga dapat disaksikan secara daring melalui kanal YouTube resmi MPL Indonesia, TikTok, dan Facebook dalam berbagai bahasa.