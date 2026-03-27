Jadwal Lengkap MPL ID S17 Week 1: BTR vs Alter Ego Jadi Laga Pembuka

Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Kompetisi Mobile Legends: Bang Bang Professional League Indonesia Season 17 (MPL ID S17) resmi dimulai hari ini, Jumat (27/3/2026). Pekan perdana ini menjadi ujian awal bagi sembilan tim terbaik Indonesia untuk memperebutkan tiket menuju MSC 2026 di Riyadh.
Pekan pertama akan berlangsung selama tiga hari, mulai dari 27 hingga 29 Maret 2026. Berikut adalah jadwal lengkapnya:
|Hari / Tanggal
|Pertandingan
|Waktu (WIB)
|Jumat, 27 Maret 2026
|Bigetron by Vitality vs Alter Ego
|15:15
|Navi vs RRQ Hoshi
|18:15
|Sabtu, 28 Maret 2026
|EVOS vs Geek Fam
|14:15
|Alter Ego vs ONIC
|17:15
|Team Liquid ID vs Navi
|20:15
|Minggu, 29 Maret 2026
|Dewa United vs Bigetron
|14:15
|EVOS vs Team Liquid ID
|17:15
|RRQ Hoshi vs ONIC (Royal Derby)
|20:15
MPL ID S17 memperkenalkan Annual Map Change yang akan mengubah dinamika permainan secara signifikan. Beberapa fitur baru yang wajib diwaspadai para pemain antara lain:
Info Tiket: Bagi penggemar yang ingin menonton langsung di MPL Arena (XO Hall), tiket dapat dibeli melalui situs resmi id-mpl.com/ticket atau aplikasi GoPay. Pastikan mengecek ketersediaan karena beberapa laga besar seperti Royal Derby dilaporkan sudah Sold Out.
Pertandingan juga dapat disaksikan secara daring melalui kanal YouTube resmi MPL Indonesia, TikTok, dan Facebook dalam berbagai bahasa.
