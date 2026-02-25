Jadwal MPL ID S17 2026: Analisis Roster, Perubahan Meta & Debut CW Jadi Coach

Ilustrasi(Dok Istimewa)

Turnamen kasta tertinggi Mobile Legends di Indonesia, MPL Indonesia Season 17, resmi akan bergulir mulai 27 Maret 2026. Musim ini menjadi sorotan global karena perpindahan roster yang dramatis dan perubahan meta yang signifikan pasca-update patch Februari 2026.

Analisis Roster Utama dan Peta Kekuatan

ONIC Esports sebagai juara bertahan melakukan langkah revolusioner dengan menarik Kelra dari Filipina dan menunjuk CW sebagai Head Coach. Di sisi lain, RRQ Hoshi tampil dengan wajah baru yang dipimpin oleh Super Kenn di posisi Jungler.

Tim Jungler Utama Gold Laner Pelatih (Coach) ONIC Kairi Kelra CW RRQ Hoshi Super Kenn Toyy Khezcute EVOS Glory Albert Erlan VYN

Dampak Patch MLBB Februari 2026 terhadap Meta

Berdasarkan update terbaru, beberapa hero core mendapatkan penyesuaian yang akan mempengaruhi strategi tim di panggung MPL:

Nerf Assassin: Lancelot dan Fanny mengalami peningkatan cooldown ultimate, membuat durabilitas Jungler Tank seperti Baxia kembali dipertimbangkan meski damage awal-nya dikurangi.

Revamp Eudora: Menjadi pilihan tier-S untuk Mid Lane karena burst damage yang lebih konsisten.

Menjadi pilihan tier-S untuk Mid Lane karena burst damage yang lebih konsisten. Sistem Gold: Penyesuaian perolehan gold di lane membuat objektif Turtle dan Lord menjadi jauh lebih krusial di menit-menit awal.

Jadwal Lengkap MPL ID S17 - Pekan 1

Seluruh pertandingan akan dilaksanakan di XO Hall (MPL Arena), Jakarta Barat. Berikut rincian jadwalnya:

Jumat, 27 Maret 2026 15.00 WIB: Bigetron Alpha vs Alter Ego 18.00 WIB: Natus Vincere vs RRQ Hoshi Sabtu, 28 Maret 2026 14.00 WIB: EVOS Glory vs Geek Fam 17.00 WIB: Alter Ego vs ONIC (Re-match Final S16) 20.00 WIB: Team Liquid ID vs Natus Vincere Minggu, 29 Maret 2026 14.00 WIB: Dewa United vs Bigetron Alpha 17.00 WIB: EVOS Glory vs Team Liquid ID 20.00 WIB: RRQ Hoshi vs ONIC (The Royal Derby)

Hadiah dan Lokasi

MPL ID Season 17 menawarkan total hadiah sebesar Mata Uang Rupiah 4.860.000.000. Pemenang utama akan mendapatkan Mata Uang Rupiah 1.000.000.000 dan tiket menuju turnamen internasional mendatang. Pertandingan digelar di XO Hall, Tanjung Duren, Jakarta Barat, yang dapat diakses dengan mudah menggunakan transportasi publik maupun kendaraan pribadi.

FAQ: People Also Ask

Kapan tiket MPL ID S17 mulai dijual?

Tiket biasanya mulai tersedia satu minggu sebelum kickoff melalui website resmi id-mpl.com atau partner pembayaran resmi seperti GoPay.

Apakah ada tim baru di Season 17?

Untuk musim ini, jumlah peserta tetap 9 tim franchise, namun Natus Vincere (NAVI) menunjukkan perombakan manajemen dan roster yang signifikan untuk bersaing di papan atas.

Siapa juara bertahan MPL Indonesia?

ONIC Esports merupakan juara bertahan setelah memenangkan Season 16 dan performa solid mereka di kancah internasional.