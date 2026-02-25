Jadwal MPL ID S17 2026: Analisis Roster, Perubahan Meta & Debut CW Jadi Coach

Headline
Turnamen kasta tertinggi Mobile Legends di Indonesia, MPL Indonesia Season 17, resmi akan bergulir mulai 27 Maret 2026. Musim ini menjadi sorotan global karena perpindahan roster yang dramatis dan perubahan meta yang signifikan pasca-update patch Februari 2026.
ONIC Esports sebagai juara bertahan melakukan langkah revolusioner dengan menarik Kelra dari Filipina dan menunjuk CW sebagai Head Coach. Di sisi lain, RRQ Hoshi tampil dengan wajah baru yang dipimpin oleh Super Kenn di posisi Jungler.
|Tim
|Jungler Utama
|Gold Laner
|Pelatih (Coach)
|ONIC
|Kairi
|Kelra
|CW
|RRQ Hoshi
|Super Kenn
|Toyy
|Khezcute
|EVOS Glory
|Albert
|Erlan
|VYN
Berdasarkan update terbaru, beberapa hero core mendapatkan penyesuaian yang akan mempengaruhi strategi tim di panggung MPL:
Seluruh pertandingan akan dilaksanakan di XO Hall (MPL Arena), Jakarta Barat. Berikut rincian jadwalnya:
15.00 WIB: Bigetron Alpha vs Alter Ego
18.00 WIB: Natus Vincere vs RRQ Hoshi
14.00 WIB: EVOS Glory vs Geek Fam
17.00 WIB: Alter Ego vs ONIC (Re-match Final S16)
20.00 WIB: Team Liquid ID vs Natus Vincere
14.00 WIB: Dewa United vs Bigetron Alpha
17.00 WIB: EVOS Glory vs Team Liquid ID
20.00 WIB: RRQ Hoshi vs ONIC (The Royal Derby)
MPL ID Season 17 menawarkan total hadiah sebesar Mata Uang Rupiah 4.860.000.000. Pemenang utama akan mendapatkan Mata Uang Rupiah 1.000.000.000 dan tiket menuju turnamen internasional mendatang. Pertandingan digelar di XO Hall, Tanjung Duren, Jakarta Barat, yang dapat diakses dengan mudah menggunakan transportasi publik maupun kendaraan pribadi.
Tiket biasanya mulai tersedia satu minggu sebelum kickoff melalui website resmi id-mpl.com atau partner pembayaran resmi seperti GoPay.
Untuk musim ini, jumlah peserta tetap 9 tim franchise, namun Natus Vincere (NAVI) menunjukkan perombakan manajemen dan roster yang signifikan untuk bersaing di papan atas.
ONIC Esports merupakan juara bertahan setelah memenangkan Season 16 dan performa solid mereka di kancah internasional.
