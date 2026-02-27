Jadwal MPL ID S17 2026: Daftar Pertandingan, Roster Baru, dan Format

Headline
Kompetisi kasta tertinggi Mobile Legends: Bang Bang di Indonesia, MPL ID Season 17, resmi merilis jadwal pertandingan untuk musim reguler tahun 2026. Setelah penantian panjang pasca-M7 World Championship, sembilan tim terbaik Indonesia siap memperebutkan total hadiah senilai Mata Uang Rupiah 4,86 miliar.
Pekan pertama yang berlangsung pada 27-29 Maret 2026 langsung menyajikan laga-laga besar yang dinanti para penggemar.
|Hari/Tanggal
|Waktu (WIB)
|Pertandingan
|Jumat, 27 Maret 2026
|15.15
|Bigetron Alpha vs Alter Ego
|18.15
|NAVI vs RRQ Hoshi
|Sabtu, 28 Maret 2026
|14.15
|EVOS Glory vs Geek Fam
|17.15
|Alter Ego vs ONIC Esports
|20.15
|Team Liquid ID vs NAVI
|Minggu, 29 Maret 2026
|18.15
|RRQ Hoshi vs ONIC Esports
Sembilan tim yang akan bertanding adalah ONIC (Juara Bertahan), Alter Ego, RRQ Hoshi, EVOS Glory, Bigetron Alpha, Team Liquid ID, Geek Fam, Dewa United, dan NAVI. Beberapa perpindahan pemain menjadi sorotan utama di musim ke-17 ini:
MPL ID S17 tetap menggunakan format Double Round Robin. Setiap tim akan bertemu dua kali dalam seri Best of 3 (Bo3). Enam tim teratas di klasemen akhir regular season akan melaju ke babak Playoff yang dijadwalkan pada Juni 2026.
MPL Indonesia Season 17 resmi dimulai pada Jumat, 27 Maret 2026.
Pertandingan offline akan digelar di MPL Arena, Jakarta Barat.
Total prize pool musim ini adalah Mata Uang Rupiah 4.860.000.000.
Onic menjuarai Mobile Legends: Bang Bang League Indonesia (MPL ID) Season 15 setelah mengalahkan RRQ Hoshi di laga final di Jakarta International Velodrome, Minggu (15/6).
