Jadwal MPL ID S17 2026: Daftar Pertandingan, Roster Baru, dan Format

Kompetisi kasta tertinggi Mobile Legends: Bang Bang di Indonesia, MPL ID Season 17, resmi merilis jadwal pertandingan untuk musim reguler tahun 2026. Setelah penantian panjang pasca-M7 World Championship, sembilan tim terbaik Indonesia siap memperebutkan total hadiah senilai Mata Uang Rupiah 4,86 miliar.

Jadwal Lengkap MPL ID S17 Week 1

Pekan pertama yang berlangsung pada 27-29 Maret 2026 langsung menyajikan laga-laga besar yang dinanti para penggemar.

Hari/Tanggal Waktu (WIB) Pertandingan Jumat, 27 Maret 2026 15.15 Bigetron Alpha vs Alter Ego 18.15 NAVI vs RRQ Hoshi Sabtu, 28 Maret 2026 14.15 EVOS Glory vs Geek Fam 17.15 Alter Ego vs ONIC Esports 20.15 Team Liquid ID vs NAVI Minggu, 29 Maret 2026 18.15 RRQ Hoshi vs ONIC Esports

Daftar Tim dan Roster Sorotan

Sembilan tim yang akan bertanding adalah ONIC (Juara Bertahan), Alter Ego, RRQ Hoshi, EVOS Glory, Bigetron Alpha, Team Liquid ID, Geek Fam, Dewa United, dan NAVI. Beberapa perpindahan pemain menjadi sorotan utama di musim ke-17 ini:

ONIC Esports: Kedatangan "The Filipino Sniper" Kelra dari ONIC PH dan promosi Samuel dari MDL diprediksi akan memperkuat dominasi sang Landak Kuning.

Format Pertandingan

MPL ID S17 tetap menggunakan format Double Round Robin. Setiap tim akan bertemu dua kali dalam seri Best of 3 (Bo3). Enam tim teratas di klasemen akhir regular season akan melaju ke babak Playoff yang dijadwalkan pada Juni 2026.

Informasi Tiket: Penggemar dapat membeli tiket nonton langsung di MPL Arena melalui website resmi id-mpl.com atau aplikasi mitra resmi.

People Also Ask (FAQ)

Kapan MPL S17 dimulai?

MPL Indonesia Season 17 resmi dimulai pada Jumat, 27 Maret 2026.

Di mana lokasi pertandingan MPL ID S17?

Pertandingan offline akan digelar di MPL Arena, Jakarta Barat.

Berapa total hadiah MPL S17?

Total prize pool musim ini adalah Mata Uang Rupiah 4.860.000.000.