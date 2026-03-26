Devsisters dan VNGGames Umumkan Pra-registrasi CookieRun: OvenSmash di Asia Tenggara

Poster gim CookieRun: OvenSmash(MI/HO)

KABAR gembira bagi para penggemar franchise CookieRun. Devsisters secara resmi mengumumkan terobosan terbaru mereka, CookieRun: OvenSmash, yang menjadi gim aksi PvP battle real-time pertama dalam sejarah seri ini. Berbeda dengan pendahulunya, judul ini menandai era baru bagi franchise yang telah berdiri sejak 2009 tersebut.

Didistribusikan secara strategis oleh VNGGames di wilayah Asia Tenggara, Taiwan, dan Hong Kong, gim ini memperkenalkan pusat fantasi urban baru bernama Platter City. Lokasi ini menjadi tempat berkumpulnya seluruh Cookie ikonik, termasuk karakter baru seperti Melon Soda Cookie dan Icepop Cookie.

Mekanik Permainan yang Kompetitif

CookieRun: OvenSmash menawarkan pengalaman bertarung yang intens namun ringkas dengan durasi maksimal tiga menit per pertandingan.

Pemain dapat memilih satu dari delapan peran tempur, yaitu:

Mage Tank Bruiser Marksman. Support Controller Bomber Assassin

Pengembang menekankan bahwa kemenangan dalam gim ini murni didasarkan pada skill kompetitif, strategi, dan koordinasi tim, bukan sekadar grinding.

Kehadiran fitur Spell Cards juga menjadi elemen kejutan yang mampu membalikkan keadaan di arena balap. Adapun mode permainan yang tersedia meliputi Castle Crasher, Wild Royale, hingga Gnome Battle.

Hadiah Eksklusif Praregistrasi

Mulai 26 Maret 2026, praregistrasi telah dibuka secara resmi di platform iOS dan Android. Calon pemain yang mendaftar lebih awal berkesempatan mendapatkan berbagai loot eksklusif, di antaranya:

Bonus Awal: 10.000 Coin pada hari peluncuran.

10.000 Coin pada hari peluncuran. Target Milestone: Jika mencapai 1 juta pendaftar, pemain akan membuka Epic Cookie Soulchips, 1.000 Crystal, dan skin eksklusif Summer Spirit Set yang hanya ada di wilayah Asia Tenggara.

Jika mencapai 1 juta pendaftar, pemain akan membuka Epic Cookie Soulchips, 1.000 Crystal, dan skin eksklusif Summer Spirit Set yang hanya ada di wilayah Asia Tenggara. Hadiah Fisik: Tersedia undian berhadiah DJ Miya Headset, Controller khusus, dan boneka bagi pendaftar yang beruntung.

CookieRun: OvenSmash secara resmi menjadi game aksi PvP real-time pertama di seluruh semesta CookieRun. Sekali lagi, ini bukan spin-off. Ini adalah era baru. (Z-1)