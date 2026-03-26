HUJAN meteor Lyrid akan kembali menghiasi langit pada April 2026. Fenomena astronomi tahunan ini dapat disaksikan dari Indonesia tanpa alat khusus, asalkan kondisi langit mendukung.

Agar tidak terlewat, berikut panduan lengkap cara menyaksikan hujan meteor Lyrid dengan optimal.

Hujan meteor Lyrid merupakan salah satu fenomena langit yang rutin terjadi setiap tahun dan selalu menarik perhatian. Meteor yang tampak seperti bintang jatuh ini berasal dari sisa debu komet yang memasuki atmosfer Bumi.

Berikut 10 cara menyaksikan hujan meteor Lyrid agar terlihat lebih jelas.

1. Catat Waktu Puncaknya

Hujan meteor Lyrid berlangsung pada 16 hingga 25 April 2026. Puncaknya diperkirakan terjadi pada 21 hingga 22 April. Waktu terbaik untuk mengamati adalah tengah malam hingga menjelang subuh.

2. Pilih Lokasi Minim Cahaya

Pengamatan akan lebih optimal jika dilakukan di tempat yang jauh dari polusi cahaya seperti pegunungan, pantai, atau pedesaan.

3. Pastikan Cuaca Cerah

Langit yang cerah tanpa awan menjadi syarat utama. Sebaiknya periksa prakiraan cuaca sebelum melakukan pengamatan.

4. Gunakan Mata Telanjang

Hujan meteor tidak memerlukan teleskop. Pengamatan justru lebih efektif menggunakan mata langsung karena meteor bergerak cepat di langit.

5. Arahkan Pandangan ke Timur Laut

Meteor Lyrid berasal dari rasi Lyra di arah timur laut. Meski begitu, meteor tetap bisa muncul di seluruh bagian langit.

6. Beri Waktu Mata Beradaptasi

Mata membutuhkan waktu sekitar 20 hingga 30 menit untuk menyesuaikan diri dengan kegelapan. Hindari cahaya terang agar penglihatan lebih optimal.

7. Gunakan Posisi Nyaman

Pengamatan bisa berlangsung lama, sehingga disarankan menggunakan alas duduk atau berbaring agar lebih nyaman.

8. Siapkan Perlengkapan

Bawa jaket atau selimut karena suhu malam bisa dingin. Minuman hangat dan makanan ringan juga dapat membantu menjaga kenyamanan.

9. Bersabar saat Menunggu

Intensitas hujan meteor Lyrid berkisar 10 hingga 20 meteor per jam. Pengamat perlu bersabar karena meteor tidak muncul secara terus-menerus.

10. Ajak Keluarga atau Teman

Menyaksikan fenomena ini bersama orang terdekat dapat menjadi pengalaman yang lebih menyenangkan sekaligus edukatif.

Penutup

Hujan meteor Lyrid menjadi salah satu fenomena langit yang sayang untuk dilewatkan. Dengan persiapan yang tepat, masyarakat dapat menikmati pemandangan bintang jatuh secara langsung dari langit Indonesia.

FAQ

Apakah hujan meteor Lyrid dapat dilihat di Indonesia

Fenomena ini dapat diamati dari Indonesia selama kondisi langit cerah dan minim polusi cahaya

Kapan waktu terbaik melihat hujan meteor Lyrid

Waktu terbaik adalah mulai tengah malam hingga sebelum matahari terbit

Apakah diperlukan alat khusus untuk melihat hujan meteor

Tidak diperlukan alat khusus karena meteor lebih mudah dilihat dengan mata telanjang. (Z-10)