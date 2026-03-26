6 HP Baru Rp1 Jutaan Maret 2026, Punya Layar 120Hz & Baterai 7.000 mAh

MEMASUKI Maret 2026, pasar smartphone entry-level di Indonesia mengalami transformasi besar. Kini, dengan anggaran Mata Uang Rupiah 1 jutaan, konsumen sudah bisa mendapatkan perangkat dengan spesifikasi yang dulunya hanya milik kelas menengah ke atas, mulai dari layar 120Hz hingga baterai monster.
Berikut adalah detail 6 perangkat terbaru yang menawarkan spesifikasi gahar untuk menunjang aktivitas harian maupun gaming ringan:
Samsung Galaxy A07 menjadi pilihan solid dengan chipset MediaTek Helio G99 yang efisien. Samsung juga menjanjikan pembaruan sistem operasi hingga 6 tahun, menjadikannya HP 1 jutaan dengan dukungan software terlama saat ini.
Redmi 15C menonjol dengan layar raksasa 6.9 inci yang sudah mendukung refresh rate 120Hz. Kapasitas baterainya yang mencapai 6.000 mAh sangat cocok untuk pelajar yang sering melakukan streaming video.
Infinix Hot 60i membawa fitur premium berupa 45W Fast Charging. Kecepatan pengisian ini memungkinkan baterai terisi 50% hanya dalam waktu sekitar 24 menit saja.
itel S25 adalah HP termurah yang menggunakan panel AMOLED 120Hz. Keunggulan lainnya adalah hadirnya sensor sidik jari di dalam layar (In-display Fingerprint) yang biasanya hanya ada di HP harga Rp3 jutaan.
Brand lokal Advan memberikan kejutan lewat seri X1 yang ditenagai Helio G100. Chipset ini sangat mumpuni untuk bermain game seperti Mobile Legends pada pengaturan grafis tinggi tanpa kendala.
Oppo A6x hadir sebagai "Raja Baterai" di kelasnya dengan kapasitas 6.500 mAh. Ponsel ini juga sudah memiliki sertifikasi IP64 yang tahan terhadap debu dan cipratan air, ideal untuk penggunaan luar ruangan.
|Model HP
|Fitur Unggulan
|Harga Mulai
|Samsung Galaxy A07
|Helio G99, Update 6 Tahun
|Rp1.399.000
|Redmi 15C
|Layar 6.9", Baterai 6.000 mAh
|Rp1.599.000
|Infinix Hot 60i
|45W Fast Charge, 120Hz
|Rp1.719.000
|itel S25
|Layar AMOLED, In-display Fingerprint
|Rp1.600.000
|Advan X1
|Helio G100, Kamera Sony 64MP
|Rp1.699.000
|Oppo A6x
|Baterai 6.500 mAh, IP64
|Rp1.599.000
Pemilihan HP 1 jutaan di tahun 2026 sangat bergantung pada kebutuhan spesifik Anda. Jika Anda mengutamakan kualitas visual, itel S25 adalah pilihan terbaik. Namun, untuk daya tahan baterai ekstrem, Oppo A6x dan Redmi 15C tidak tertandingi di kelas harganya. (Z-10)
*Catatan: Harga yang tercantum adalah estimasi berdasarkan harga rilis resmi dan marketplace per Maret 2026. Harga dapat berubah sewaktu-waktu.
