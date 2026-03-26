6 HP Baru Rp1 Jutaan Maret 2026, Punya Layar 120Hz & Baterai 7.000 mAh

Cari HP 1 jutaan spek gahar? Cek 6 rekomendasi terbaru Maret 2026.

MEMASUKI Maret 2026, pasar smartphone entry-level di Indonesia mengalami transformasi besar. Kini, dengan anggaran Mata Uang Rupiah 1 jutaan, konsumen sudah bisa mendapatkan perangkat dengan spesifikasi yang dulunya hanya milik kelas menengah ke atas, mulai dari layar 120Hz hingga baterai monster.

Daftar 6 HP 1 Jutaan Terbaik Maret 2026

Berikut adalah detail 6 perangkat terbaru yang menawarkan spesifikasi gahar untuk menunjang aktivitas harian maupun gaming ringan:

Samsung Galaxy A07 menjadi pilihan solid dengan chipset MediaTek Helio G99 yang efisien. Samsung juga menjanjikan pembaruan sistem operasi hingga 6 tahun, menjadikannya HP 1 jutaan dengan dukungan software terlama saat ini.

Baca juga : 9 HP yang Cocok untuk Orang Tua di 2025: Besar Layarnya, Kuat Baterainya

Layar: 6.7 inci, 90Hz

Baterai: 5.000 mAh (25W Fast Charging)

Harga: Rp1.399.000 (4/64GB)

Redmi 15C menonjol dengan layar raksasa 6.9 inci yang sudah mendukung refresh rate 120Hz. Kapasitas baterainya yang mencapai 6.000 mAh sangat cocok untuk pelajar yang sering melakukan streaming video.

Layar: 6.9 inci IPS LCD, 120Hz

Baterai: 6.000 mAh (33W Fast Charging)

Harga: Rp1.599.000 (6/128GB)

3. Infinix Hot 60i

Infinix Hot 60i membawa fitur premium berupa 45W Fast Charging. Kecepatan pengisian ini memungkinkan baterai terisi 50% hanya dalam waktu sekitar 24 menit saja.

Layar: 6.7 inci, 120Hz

Chipset: Helio G81 Ultimate

Harga: Rp1.719.000 (6/128GB)

4. itel S25

itel S25 adalah HP termurah yang menggunakan panel AMOLED 120Hz. Keunggulan lainnya adalah hadirnya sensor sidik jari di dalam layar (In-display Fingerprint) yang biasanya hanya ada di HP harga Rp3 jutaan.

Baca juga : 8 HP Rp1 Jutaan Terbaik di akhir 2025: Layar 120 Hz dan Baterai Jumbo!

Layar: AMOLED 6.78 inci, 120Hz

Chipset: Unisoc T620

Harga: Rp1.600.000 (8/128GB)

5. Advan X1

Brand lokal Advan memberikan kejutan lewat seri X1 yang ditenagai Helio G100. Chipset ini sangat mumpuni untuk bermain game seperti Mobile Legends pada pengaturan grafis tinggi tanpa kendala.

Layar: 6.78 inci FHD+, 120Hz

Kamera: 64 MP (Sony IMX)

Harga: Rp1.699.000 (8/128GB)

6. Oppo A6x

Oppo A6x hadir sebagai "Raja Baterai" di kelasnya dengan kapasitas 6.500 mAh. Ponsel ini juga sudah memiliki sertifikasi IP64 yang tahan terhadap debu dan cipratan air, ideal untuk penggunaan luar ruangan.

Layar: 6.75 inci, 120Hz

Baterai: 6.500 mAh

Harga: Rp1.599.000 (4/64GB)

Model HP Fitur Unggulan Harga Mulai Samsung Galaxy A07 Helio G99, Update 6 Tahun Rp1.399.000 Redmi 15C Layar 6.9", Baterai 6.000 mAh Rp1.599.000 Infinix Hot 60i 45W Fast Charge, 120Hz Rp1.719.000 itel S25 Layar AMOLED, In-display Fingerprint Rp1.600.000 Advan X1 Helio G100, Kamera Sony 64MP Rp1.699.000 Oppo A6x Baterai 6.500 mAh, IP64 Rp1.599.000

Kesimpulan

Pemilihan HP 1 jutaan di tahun 2026 sangat bergantung pada kebutuhan spesifik Anda. Jika Anda mengutamakan kualitas visual, itel S25 adalah pilihan terbaik. Namun, untuk daya tahan baterai ekstrem, Oppo A6x dan Redmi 15C tidak tertandingi di kelas harganya. (Z-10)

*Catatan: Harga yang tercantum adalah estimasi berdasarkan harga rilis resmi dan marketplace per Maret 2026. Harga dapat berubah sewaktu-waktu.