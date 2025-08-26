Samsung Rilis Galaxy A07, Ponsel Bertenaga Harga Sejutaan

HP Samsung Galaxy A07(Dok.Samsung)

SAMSUNG baru saja menghadirkan ponsel terbaru Galaxy A07, smartphone sejutaan yang diklaim hadir dengan sederet peningkatan, membuatnya bertenaga, tahan lama, dan aman. Galaxy A07 digadang-gadang siap menjadi partner andal yang menemani pengguna di setiap momen.

Dikutip dari keterangan resmi Samsung, hadirnya Galaxy A07 merupakan bagian dari komitmen perusahaan teknologi asal Korea Selatan itu dalam menghadirkan inovasi yang bisa diakses semua orang. Salah satu yang jadi andalan adalah, ponsel itu telah bersertifikasi IP54, membuatnya lebih tahan banting dibandingkan jajaran ponsel lain dikelasnya.

Melihat lebih detai spesifikasi yang terbenam dalam Galaxy A07, berikut rangkumannya :

1. Hadirkan Prosesor Helio 699

Baca juga : Ponsel Lipat Tiga Samsung Segera Rilis, Ada Fitur Split Trio

Galaxy A07 kini hadir dengan prosesor Helio G99 (6nm) yang lebih bertenaga dan efisien dibanding pendahulunya, Galaxy A06, yang masih menggunakan Helio G85 (12nm). Peningkatan ini membuat berbagai aktivitas seperti membuka banyak aplikasi 2x lebih cepat dari A06, berpindah antar-chat, hingga menonton video streaming bisa berjalan mulus tanpa lag.

2. Sertifikat IP 54

Jika pada Galaxy A06 belum dilengkapi sertifikasi ketahanan, kini Galaxy A07 hadir dengan sertifikasi IP54. Artinya, smartphone ini sudah terlindungi dari debu dan percikan air dari berbagai arah, sehingga kamu bisa beraktivitas dengan tenang tanpa perlu khawatir perangkat terganggu.

Baca juga : Samsung Bakal Rilis Galaxy A07, Beredar Bocoran Warna dan Spesifikasi

3. Dijamin miliki 6x Pembaruan Keamanan

Salah satu keunggulan penting Galaxy A07 adalah 6x pembaruan OS dan keamanan selama masa pakai perangkat. Setiap kali pembaruan tersedia, pengguna mendapat notifikasi langsung untuk segera mengunduh dan memasangnya. Dengan begitu, perangkat selalu terlindungi dari ancaman digital terbaru dan tetap mendapatkan fitur terkini.

4. Baterai 5.000 mAh

Bagi kamu yang membutuhkan smartphone untuk belajar, bekerja di lapangan, berjualan online, atau tetap terhubung dengan keluarga dan teman, Galaxy A07 siap diandalkan untuk jangka panjang. Karena Galaxy A07 dibekali dengan baterai 5000mAh dan super fast charging, menjadikan setiap aktivitas harian dapat dilakukan dengan tenang dan lancar karena perangkat selalu up-to-date, aman dari ancaman digital, dan dilengkapi perlindungan berlapis.

5. Harga

Saat ini Galaxy A07 sudah tersedia di toko-toko Samsung terdekat dengan pilihan warna Green, Light Violet, dan Black. Ponsel hadir dengan empat varian dibandrol dengan harga :