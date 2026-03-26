Nothing Headphone (a) Resmi Meluncur di Indonesia: Desain Ikonik dan Baterai Super Awet

Tampilan Nothing Headphone (a).(ANTARA/HO-Erajaya Digital.)

NOTHING Headphone (a), produk audio terbaru dari Nothing, resmi hadir di pasar Indonesia melalui jaringan ritel Erajaya Digital. Mengusung desain transparan yang ikonik, gawai ini dirancang untuk memberikan pengalaman audio imersif bagi para penikmat musik dan pengguna harian.

CEO Erajaya Digital, Joy Wahjudi, mengungkapkan bahwa Nothing Headphone (a) menawarkan kombinasi unik antara estetika, kualitas audio premium, dan fitur modern.

"Produk ini akan membuat pengalaman menikmati musik maupun konten audio menjadi lebih maksimal bagi pelanggan kami," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu.

Desain dan Kenyamanan Penggunaan

Nothing Headphone (a) merupakan headphone over-ear kedua dari lini produk Nothing. Secara fisik, perangkat ini memiliki dimensi 177,0 mm x 78 mm x 190,4 mm dengan bobot 310 gram. Desain ergonomisnya dijanjikan mampu memberikan kenyamanan tinggi untuk berbagai aktivitas, mulai dari bekerja hingga mobilitas tinggi.

Kualitas Audio dan Teknologi Driver

Untuk urusan performa suara, headphone ini mengandalkan driver 40mm dengan rentang frekuensi luas, mulai dari 20 Hz hingga 40.000 Hz. Keunggulan audionya didukung oleh penggunaan diafragma berbahan PEN+PU yang dilapisi titanium untuk menghasilkan output suara yang jernih dan detail.

Perangkat ini juga mendukung berbagai codec audio berkualitas tinggi seperti AAC, SBC, hingga LDAC. Kompatibilitasnya sangat luas, mencakup perangkat Android 5.1 ke atas serta iOS 13 ke atas.

Daya Tahan Baterai dan Konektivitas

Sektor baterai menjadi salah satu nilai jual utama. Dengan kapasitas 1060 mAh, Nothing Headphone (a) mampu bertahan hingga 135 jam penggunaan tanpa Active Noise Cancelling (ANC) dan 75 jam saat fitur ANC diaktifkan. Pengisian daya dilakukan melalui port USB-C dan hanya membutuhkan waktu sekitar dua jam untuk terisi penuh.

Dari sisi konektivitas, dukungan Bluetooth 5.4 memastikan koneksi yang stabil dengan jangkauan hingga 10 meter. Fitur dual connection juga hadir, memungkinkan pengguna berpindah antar perangkat dengan sangat mudah.

Spesifikasi Detail Driver 40mm Titanium-coated PEN+PU Baterai 1060 mAh (Hingga 135 jam ANC Off) Konektivitas Bluetooth 5.4, Dual Connection Codec AAC, SBC, LDAC Warna Putih, Hitam, Pink, Kuning

Harga dan Masa Prapesan

Nothing Headphone (a) ditawarkan dalam empat pilihan warna menarik, yaitu putih, hitam, pink, dan kuning. Masa prapesan sudah dibuka hingga 31 Maret 2025 di gerai Erafone tertentu dan Urban Republic.

Produk ini akan tersedia secara umum mulai 1 April 2026 melalui jaringan ritel Erafone, Urban Republic, serta Official Store Nothing di Tokopedia, Shopee, dan platform Eraspace dengan harga Rp2.999.000.

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.