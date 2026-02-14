Sony Luncurkan LinkBuds Clip dan WF-1000XM6: Earbud Terbuka dan Peredam Kebisingan Canggih

LinkBudsc Clip.(Sony.)

PADA 21 Januari lalu, Sony telah meluncurkan LinkBudsc Clip yang tergolong ke dalam tipe _earbud_ terbuka. Jenis _earbud_ keluaran Sony ini memiliki desain klip _Always-on_ yang memungkinkan Anda untuk mendengar lingkungan sekitar dan musik secara bersamaan.

LinkBuds Clip menawarkan pengalaman mendengarkan alami yang membuat Anda tetap waspada terhadap lingkungan sekitar, sempurna untuk mendengar lalu lintas, serta percakapan. _Earbud_ ini dirancang dengan mempertimbangkan masukan pelanggan yang kemudian menghadirkan bentuk terbuka unik yang nyaman di telinga tanpa mengorbankan kualitas audio Sony dan fitur-fitur bermanfaat lainnya.

LinkBuds Clip hadir dengan desain berbentuk C yang tidak mengganggu saluran telinga. Sony juga menghadirkan bantalan penyesuaian sehingga pelanggan dapat menyesuaikan pemasangan sesuai preferensi dengan mengubah posisi pada pita. Selain itu, LinkBuds Clip hadir dengan tiga mode mendengarkan, yaitu mode standar dengan kualitas suara jernih dan detail, mode Voice Boost yang cocok digunakan di lingkungan bising dan ramai, dan mode Sound Leakage Reduction bagi Anda yang khawatir orang lain dapat mendengar apa yang Anda dengarkan.

Baca juga : Gandeng Olivia Rodrigo, Sony Rilis Headphone Edisi Terbatas

LinkBuds Clip dilengkapi dengan sistem pengurangan kebisingan berbasi AI untuk menghilangkan kebisingan latar belakang. LinkBuds Clip mampu menjaga suara Anda agar tetap jernih dan alami meskipun di lingkungan yang bising.

Sementara itu, Sony juga luncurkan _earbud_ nirkabel terbaru dengan peredam kebisingan terbaik, yaitu WF-1000XM6. Berbeda dari LinkBuds Clip yang masih tetap mampu menghadirkan suara di sekitar Anda, _earbud_ ini menghadirkan performa peredam kebisingan mencapai 25% dengan peningkatan pada performa rentang frekuensi menengah hingga tinggi sehingga memberikan kesunyian yang luar biasa. WF-1000XM6 juga hadir dengan Noise Isolation Earbud Tips yang tersedia dalam empat ukuran agar lebih mudah menemukan ukuran yang pas dan aman menyesuaikan bentuk telinga Anda.

WF-1000XM6 dilengkapi dengan dua mikrofon dan sensor konduksi di setiap sisinya. _Earbud_ ini turut memanfaatkan fitur AI dengan menggunakan algoritma pengurangan kebisingan yang canggih guna menangkap suara Anda secara lebih presisi bahkan ketika berada di tempat yang bising.

Secara keseluruhan, untuk Anda yang ingin tetap menyadari lingkungan sekitar atau percakapan di sekitar Anda saat mendengarkan musik, LinkBuds Clip menjadi pilihan yang cocok. Dengan harga Rp3.199.000 Anda sudah dapat merasakan pengalaman mendengarkan dengan LinkBuds Clip.

Sebaliknya, jika Anda mencari pengalaman mendengarkan secara maksimal tanpa adanya gangguan, Anda dapat memilih WF-1000XM6 yang dapat dipesan dari 13 Februari hingga 8 Maret nanti dengan harga Rp5.499.000. (Sony/P-3)