Intip Spesifikasi Titan 2 Elite & Pro, Ponsel Keyboard Fisik Terbaru 2026

Titan 2 Elite memiliki keyboard fisik ala BlackBerry.(Unihertz)

UNIHERTZ resmi meluncurkan kampanye penggalangan dana di Kickstarter untuk dua model terbarunya, Titan 2 Elite dan Titan 2 Elite Pro. Kehadiran smartphone berbasis Android ini menjadi jawaban bagi pengguna yang merindukan pengalaman mengetik fisik namun dalam format yang lebih ringkas seperti BlackBerry.

Antusiasme pasar terlihat dari target dana yang awalnya sebesar US$100 ribu (sekitar Rp1,68 miliar) berhasil terlampaui dengan total saat ini telah menembus angka US$2 juta (sekitar Rp33,62 miliar). Proyek ini menawarkan dua versi utama dengan perbedaan pada prosesor, penyimpanan, dan fitur kamera. Berikut spesifikasi lengkapnya.

Karakteristik Fisik dan Fitur Interaksi

Titan 2 Elite memiliki layar AMOLED 4,03 inci dengan refresh rate 120 Hz dan kecerahan maksimum 1.600 cd/m². Keyboard QWERTY dengan 37 tombol menempati bagian depan perangkat dan mencakup fungsionalitas touchpad di permukaannya. Fitur ini memungkinkan gerakan geser untuk menggulir (scrolling), pergerakan kursor, dan mode mouse penuh.

Pengguna dapat menetapkan pintasan khusus untuk setiap tombol dalam alfabet Inggris, baik untuk penekanan tunggal maupun penekanan lama. Sebuah tombol khusus di bagian samping juga menerima pengaturan yang dapat disesuaikan untuk tindakan cepat. Opsi-opsi ini meningkatkan produktivitas dalam tugas-tugas yang melibatkan pengetikan dan penjelajahan secara simultan.

Perbedaan Antara Versi Elite dan Elite Pro

Versi Pro menggunakan prosesor Dimensity 8400 dan penyimpanan internal sebesar 512 GB. Sementara itu, model Elite standar dibekali prosesor Dimensity 7400 dengan penyimpanan 256 GB. Selain itu, Titan 2 Elite Pro menjadi satu-satunya varian yang menyertakan fitur Optical Image Stabilization (OIS) pada kamera belakang utamanya.

Selebihnya, kedua versi berbagi spesifikasi tangguh yang sama:

Memori & OS: RAM 12 GB dan sistem operasi Android 16.

Baterai & Bodi: Baterai berkapasitas 4.050 mAh dalam balutan bodi aluminium berdimensi 117,8 x 75 x 10,4 mm dengan berat 163 g.

Visual: Layar dengan dukungan 100% gamut warna DCI-P3 untuk fluiditas tinggi.

Kamera: Lensa utama dan telefoto masing-masing beresolusi 50 MP, serta kamera depan 32 MP untuk kebutuhan swafoto dan panggilan video.

Bagi para pembeli awal melalui Kickstarter akan mendapatkan diskon khusus dimana Titan 2 Elite menawarkan harga mulai dari US$389 (sekitar Rp6,53 juta) dari harga normal US$489 (sekitar Rp8,22 juta), sementara varian Pro dibanderol mulai dari US$479 (sekitar Rp8,05 juta) dari harga normal US$579 (sekitar Rp9,73 juta). Pengiriman unit bagi para pendukung awal ini akan dimulai pada Juni 2026 untuk model standar dan Oktober 2026 untuk versi Pro.

Spesifikasi Teknis Lengkap dan Konektivitas

Perangkat ini mendukung jaringan 5G di berbagai pita frekuensi, termasuk n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n13, n18, n20, n25, n26, n28, n34, n38, n39, n40, n41, n48, n66, n71, n77, dan n78. Konektivitas juga mencakup Wi-Fi 6, Bluetooth 6.0, dan port USB Type-C. Slot SIM Nano ganda yang tersedia juga kompatibel dengan eSIM dan memungkinkan ekspansi memori melalui microSD.

Ketangguhan sensornya pun tidak main-main, meliputi pembaca sidik jari, akselerometer, giroskop, kompas elektronik, hingga sensor cahaya sekitar. Untuk navigasi akurat, tersedia sistem pemosisian GPS, GLONASS, BeiDou, dan Galileo. Dengan struktur aluminium yang kokoh namun tetap ringan, Titan 2 Elite menawarkan desain ringkas yang nyaman digunakan dengan satu tangan tanpa mengesampingkan fokus pada pengalaman mengetik fisik yang prima. (Mix Vale/XDA/Z-2)