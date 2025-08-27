Headline
Istana Minta Polisi Berhati-hati

Istana minta Polri jaga situasi kondusif.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Daftar HP Xiaomi, POCO, dan Redmi yang Dapat Update HyperOS 3 atau Android 16

 Gana Buana
27/8/2025 22:49
Daftar HP Xiaomi, POCO, dan Redmi yang Dapat Update HyperOS 3 atau Android 16
Daftar HP dapat update HyperOS 3 atau Android 16(Dok. Xiaomi)

XIAOMI resmi mengumumkan daftar HP Xiaomi, POCO, dan Redmi yang akan mendapatkan update HyperOS 3 berbasis Android 16. Sistem operasi terbaru ini membawa peningkatan performa, keamanan, serta fitur AI yang lebih pintar. Tidak semua perangkat akan kebagian, namun beberapa model lama masih akan mendapat HyperOS 3 berbasis Android 15.

Artikel ini merangkum secara lengkap daftar HP yang kompatibel.

Apa Itu HyperOS 3?

HyperOS 3 adalah antarmuka terbaru Xiaomi yang menggantikan MIUI sepenuhnya. Versi ini dikembangkan di atas Android 16 untuk perangkat terbaru, sementara sebagian ponsel lama hanya mendapatkan HyperOS 3 berbasis Android 15.
Fitur andalannya antara lain:

Baca juga : Daftar Ponsel Xiaomi, Redmi, dan Poco yang Diprediksi Gunakan Update Android 16

  1. Desain UI lebih ringan dan modern
  2. Integrasi AI lebih cerdas
  3. Optimalisasi performa gaming dan multitasking
  4. Peningkatan keamanan privasi

Daftar HP Xiaomi yang Mendapatkan HyperOS 3

Seri Flagship

  1. Xiaomi 15, 15T, 15 Pro, 15 Ultra
  2. Xiaomi 14, 14T, 14 Pro, 14 Ultra
  3. Xiaomi 13, 13 Pro, 13 Lite, 13T
  4. Xiaomi 12, 12 Pro, 12T, 12T Pro

Seri Lipat & Tablet

  1. MIX Flip, MIX Flip 2, MIX FOLD 2, MIX FOLD 3, MIX FOLD 4
  2. Xiaomi Pad 7, Pad 7 Pro, Pad 7S Pro, Pad 7 Ultra
  3. Xiaomi Pad 6S Pro, Pad 6 Pro

Daftar HP POCO yang Mendapatkan HyperOS 3

Seri F

  • POCO F5, F5 Pro, F6, F6 Pro, F7, F7 Pro, F7 Ultra

Seri X

  • POCO X6 5G, X6 Pro 5G, X7, X7 Pro

Seri M

  • POCO M6 (4G/5G), M6 Pro (4G/5G), M7 Pro 5G, M8

Seri C

  • POCO C65, C75, C75 5G, C85

Daftar HP Redmi yang Mendapatkan HyperOS 3

  • Redmi Note 14 series
  • Redmi Note 13 series
  • Redmi Note 12 (4G, 4G NFC, 12S, 12 Turbo, 12T Pro)
  • Redmi 12, 13, 13C, 14C, 14C 5G
  • Redmi A3 Pro, A4 5G, A5
  • Redmi K80 Pro, K80, K70 series, K60 series, K50 Ultra
  • Redmi Turbo 3, Turbo 4

Ringkasan Daftar HP HyperOS 3

Merek / Seri Perangkat yang Mendapat Update HyperOS 3 (Android 16)
Xiaomi Seri flagship (12–15) seperti Xiaomi 12, 13, 14, 15
MIX Flip & MIX Fold series
Tablet Xiaomi Pad 6 & 7 series
Redmi K80 Pro
POCO Seri F: POCO F5 – F7 Ultra
Seri X: POCO X6 – X7 Pro
Seri M: POCO M6 – M8
Seri C: POCO C65 – C85
Redmi Redmi Note 12 – 14 series
Redmi 12 – 14C series
Redmi A series (A3 Pro, A4 5G, A5)
Redmi K series (K60, K70, K80, K50 Ultra)
Redmi Turbo series (Turbo 3 & 4)

 

Beberapa perangkat tidak kebagian update HyperOS 3, di antaranya:

  • POCO M5 dan POCO X5
  • Redmi Note 12 varian tertentu
  • Redmi K50 (kecuali K50 Ultra)

Kesimpulan

Update HyperOS 3 Xiaomi membawa penyegaran besar bagi pengguna Xiaomi, POCO, dan Redmi. Mayoritas perangkat keluaran 2023–2025 akan kebagian update berbasis Android 16, sementara sebagian model lama hanya menerima HyperOS 3 berbasis Android 15.

Jika kamu pengguna Xiaomi, POCO, atau Redmi, cek daftar di atas untuk memastikan apakah perangkatmu mendapat update resmi. (Z-10)

Sumber:

  • Estos teléfonos Xiaomi, Redmi y POCO recibirán HyperOS 3 muy pronto
  • HyperOS 3: estos son los 65 dispositivos Xiaomi, Redmi y POCO que se actualizarán
  • Estos móviles Xiaomi recibirán HyperOS 3.0, pero se quedan sin Android 16



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Gana Buana
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved