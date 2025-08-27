Daftar HP Xiaomi, POCO, dan Redmi yang Dapat Update HyperOS 3 atau Android 16

Headline
XIAOMI resmi mengumumkan daftar HP Xiaomi, POCO, dan Redmi yang akan mendapatkan update HyperOS 3 berbasis Android 16. Sistem operasi terbaru ini membawa peningkatan performa, keamanan, serta fitur AI yang lebih pintar. Tidak semua perangkat akan kebagian, namun beberapa model lama masih akan mendapat HyperOS 3 berbasis Android 15.
Artikel ini merangkum secara lengkap daftar HP yang kompatibel.
HyperOS 3 adalah antarmuka terbaru Xiaomi yang menggantikan MIUI sepenuhnya. Versi ini dikembangkan di atas Android 16 untuk perangkat terbaru, sementara sebagian ponsel lama hanya mendapatkan HyperOS 3 berbasis Android 15.
Fitur andalannya antara lain:
|Merek / Seri
|Perangkat yang Mendapat Update HyperOS 3 (Android 16)
|Xiaomi
|Seri flagship (12–15) seperti Xiaomi 12, 13, 14, 15
MIX Flip & MIX Fold series
Tablet Xiaomi Pad 6 & 7 series
Redmi K80 Pro
|POCO
|Seri F: POCO F5 – F7 Ultra
Seri X: POCO X6 – X7 Pro
Seri M: POCO M6 – M8
Seri C: POCO C65 – C85
|Redmi
|Redmi Note 12 – 14 series
Redmi 12 – 14C series
Redmi A series (A3 Pro, A4 5G, A5)
Redmi K series (K60, K70, K80, K50 Ultra)
Redmi Turbo series (Turbo 3 & 4)
Beberapa perangkat tidak kebagian update HyperOS 3, di antaranya:
Update HyperOS 3 Xiaomi membawa penyegaran besar bagi pengguna Xiaomi, POCO, dan Redmi. Mayoritas perangkat keluaran 2023–2025 akan kebagian update berbasis Android 16, sementara sebagian model lama hanya menerima HyperOS 3 berbasis Android 15.
Jika kamu pengguna Xiaomi, POCO, atau Redmi, cek daftar di atas untuk memastikan apakah perangkatmu mendapat update resmi. (Z-10)
