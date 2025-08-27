Daftar HP Xiaomi, POCO, dan Redmi yang Dapat Update HyperOS 3 atau Android 16

Daftar HP dapat update HyperOS 3 atau Android 16(Dok. Xiaomi)

XIAOMI resmi mengumumkan daftar HP Xiaomi, POCO, dan Redmi yang akan mendapatkan update HyperOS 3 berbasis Android 16. Sistem operasi terbaru ini membawa peningkatan performa, keamanan, serta fitur AI yang lebih pintar. Tidak semua perangkat akan kebagian, namun beberapa model lama masih akan mendapat HyperOS 3 berbasis Android 15.

Artikel ini merangkum secara lengkap daftar HP yang kompatibel.

Apa Itu HyperOS 3?

HyperOS 3 adalah antarmuka terbaru Xiaomi yang menggantikan MIUI sepenuhnya. Versi ini dikembangkan di atas Android 16 untuk perangkat terbaru, sementara sebagian ponsel lama hanya mendapatkan HyperOS 3 berbasis Android 15.

Fitur andalannya antara lain:

Desain UI lebih ringan dan modern Integrasi AI lebih cerdas Optimalisasi performa gaming dan multitasking Peningkatan keamanan privasi

Daftar HP Xiaomi yang Mendapatkan HyperOS 3

Seri Flagship

Xiaomi 15, 15T, 15 Pro, 15 Ultra Xiaomi 14, 14T, 14 Pro, 14 Ultra Xiaomi 13, 13 Pro, 13 Lite, 13T Xiaomi 12, 12 Pro, 12T, 12T Pro

Seri Lipat & Tablet

MIX Flip, MIX Flip 2, MIX FOLD 2, MIX FOLD 3, MIX FOLD 4 Xiaomi Pad 7, Pad 7 Pro, Pad 7S Pro, Pad 7 Ultra Xiaomi Pad 6S Pro, Pad 6 Pro

Daftar HP POCO yang Mendapatkan HyperOS 3

Seri F

POCO F5, F5 Pro, F6, F6 Pro, F7, F7 Pro, F7 Ultra

Seri X

POCO X6 5G, X6 Pro 5G, X7, X7 Pro

Seri M

POCO M6 (4G/5G), M6 Pro (4G/5G), M7 Pro 5G, M8

Seri C

POCO C65, C75, C75 5G, C85

Daftar HP Redmi yang Mendapatkan HyperOS 3

Redmi Note 14 series

Redmi Note 13 series

Redmi Note 12 (4G, 4G NFC, 12S, 12 Turbo, 12T Pro)

Redmi 12, 13, 13C, 14C, 14C 5G

Redmi A3 Pro, A4 5G, A5

Redmi K80 Pro, K80, K70 series, K60 series, K50 Ultra

Redmi Turbo 3, Turbo 4

Ringkasan Daftar HP HyperOS 3

Merek / Seri Perangkat yang Mendapat Update HyperOS 3 (Android 16) Xiaomi Seri flagship (12–15) seperti Xiaomi 12, 13, 14, 15

MIX Flip & MIX Fold series

Tablet Xiaomi Pad 6 & 7 series

Redmi K80 Pro POCO Seri F: POCO F5 – F7 Ultra

Seri X: POCO X6 – X7 Pro

Seri M: POCO M6 – M8

Seri C: POCO C65 – C85 Redmi Redmi Note 12 – 14 series

Redmi 12 – 14C series

Redmi A series (A3 Pro, A4 5G, A5)

Redmi K series (K60, K70, K80, K50 Ultra)

Redmi Turbo series (Turbo 3 & 4)

Beberapa perangkat tidak kebagian update HyperOS 3, di antaranya:

POCO M5 dan POCO X5

Redmi Note 12 varian tertentu

Redmi K50 (kecuali K50 Ultra)

Kesimpulan

Update HyperOS 3 Xiaomi membawa penyegaran besar bagi pengguna Xiaomi, POCO, dan Redmi. Mayoritas perangkat keluaran 2023–2025 akan kebagian update berbasis Android 16, sementara sebagian model lama hanya menerima HyperOS 3 berbasis Android 15.

Jika kamu pengguna Xiaomi, POCO, atau Redmi, cek daftar di atas untuk memastikan apakah perangkatmu mendapat update resmi. (Z-10)

Sumber: