Oppo Reno 15 Dikabarkan Bakal Rilis Tahun Ini

Dok. Oppo(Oppo Reno)

OPPO dikabarkan sedang mengembangkan ponsel Reno generasi berikutnya yakni seri Reno 15. Perusahaan teknologi asal Tiongkok itu dikabarkan menyiapkan satu model baru untuk seri tersebut. Setelah dalam beberapa tahun terakhir konsisten dengan model standar dan pro.

Dikutip dari Gizmochina, pada dua seri terakhir, Oppo hanya membawa dua model yakni model standar dengan layar 6,59 inci dan model Pro dengan layar 6,83 inci. Terbaru, informan Digital Chat Station mengindikasikan bahwa Oppo sedang mempertimbangkan tiga varian. Model standar (layar 6,3 inci), model Pro (layar 6,78 inci) dan satu model yang belum diketahui namanya hadir dengan opsi 6,59 inci.

Berdasarkan informasi, ketiga model tersebut saat ini masih dalam tahap uji coba, tentu menjadi menarik bila Oppo Reno 15 hadir dengan model terbaru. Ketiga model tersebut pun kabarnya akan menampilkan layar datar.

Saat ini belum ada informasi terkonfirmasi mengenai chipset dan detail perangkat keras lainnya dari model 6,59 inci. Namun, laporan terbaru mengklaim bahwa Reno 15 Pro dengan layar 6,78 inci kemungkinan akan ditenagai oleh Dimensity 8450. Konfigurasi kameranya kemungkinan mencakup sensor primer Samsung HP5 200 megapiksel, lensa ultra lebar, dan kamera telefoto periskop 50 megapiksel.

Baik model 6,3 inci maupun 6,78 inci dikabarkan akan dilengkapi bingkai tengah berbahan logam dan dukungan pengisian daya nirkabel, sementara model 6,3 inci juga diperkirakan akan dilengkapi kamera telefoto periskop .

Seri Oppo Reno 15 diperkirakan akan diluncurkan pada bulan November di Tiongkok dengan ColorOS 16 berbasis Android 16. Sebelum jajaran Reno 15, merek tersebut diperkirakan akan mengumumkan seri Find X9 pada bulan Oktober di Tiongkok. (M-1)