Oppo Reno 15 Dikabarkan Bakal Rilis Tahun Ini

Headline
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
OPPO dikabarkan sedang mengembangkan ponsel Reno generasi berikutnya yakni seri Reno 15. Perusahaan teknologi asal Tiongkok itu dikabarkan menyiapkan satu model baru untuk seri tersebut. Setelah dalam beberapa tahun terakhir konsisten dengan model standar dan pro.
Dikutip dari Gizmochina, pada dua seri terakhir, Oppo hanya membawa dua model yakni model standar dengan layar 6,59 inci dan model Pro dengan layar 6,83 inci. Terbaru, informan Digital Chat Station mengindikasikan bahwa Oppo sedang mempertimbangkan tiga varian. Model standar (layar 6,3 inci), model Pro (layar 6,78 inci) dan satu model yang belum diketahui namanya hadir dengan opsi 6,59 inci.
Berdasarkan informasi, ketiga model tersebut saat ini masih dalam tahap uji coba, tentu menjadi menarik bila Oppo Reno 15 hadir dengan model terbaru. Ketiga model tersebut pun kabarnya akan menampilkan layar datar.
Saat ini belum ada informasi terkonfirmasi mengenai chipset dan detail perangkat keras lainnya dari model 6,59 inci. Namun, laporan terbaru mengklaim bahwa Reno 15 Pro dengan layar 6,78 inci kemungkinan akan ditenagai oleh Dimensity 8450. Konfigurasi kameranya kemungkinan mencakup sensor primer Samsung HP5 200 megapiksel, lensa ultra lebar, dan kamera telefoto periskop 50 megapiksel.
Baik model 6,3 inci maupun 6,78 inci dikabarkan akan dilengkapi bingkai tengah berbahan logam dan dukungan pengisian daya nirkabel, sementara model 6,3 inci juga diperkirakan akan dilengkapi kamera telefoto periskop .
Seri Oppo Reno 15 diperkirakan akan diluncurkan pada bulan November di Tiongkok dengan ColorOS 16 berbasis Android 16. Sebelum jajaran Reno 15, merek tersebut diperkirakan akan mengumumkan seri Find X9 pada bulan Oktober di Tiongkok. (M-1)
RAKSASA teknologi, Google, dijadwalkan akan merilis Android 16 pada bulan Juni ini. berikut perangkat Xiaomi (mencakup perangkat Redmi dan Poco) yang diprediksi akan mendapatkan Android 16.
Google tengah mempersiapkan peluncuran Android 16 pada tahun 2025 dengan jadwal yang lebih cepat dan stabil.
"Versi utama Q2 akan menjadi satu-satunya rilis pada tahun 2025 yang menyertakan perubahan perilaku sehingga dapat memengaruhi aplikasi,”
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved