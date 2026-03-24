Battlefield Hardline Akan Dihapus dari PS Store dan Xbox Store pada Mei 2026

EA akan menghapus Battlefield Hardline dari toko digital pada 22 Mei 2026 dan menutup server online pada Juni. Mode multiplayer akan hilang.(ea)

ELECTRONIC Arts (EA) resmi mengumumkan penghentian distribusi digital sekaligus layanan online untuk Battlefield Hardline, game spin-off dari seri Battlefield. Berdasarkan laporan dari Push Square dan Pure Xbox, game ini akan dihapus dari toko digital pada 22 Mei 2026. Artinya, setelah tanggal tersebut, pemain tidak lagi dapat membeli game maupun seluruh konten tambahannya, termasuk DLC.

Dalam pernyataan resminya, EA menyampaikan bahwa pada Jumat (22/5) mendatang Battlefield Hardline di Xbox One dan PlayStation 4 akan dihapus dari toko digital.

“Pada Jumat, 22 Mei, Battlefield Hardline di Xbox One dan PlayStation 4 akan dihapus dari toko digital, dan pemain tidak lagi dapat membelinya beserta seluruh konten tambahan seperti DLC,” ujar EA lewat akun resmi battlefield di Twitter atau X, Senin (23/3).

Tak hanya itu, layanan online game ini juga akan dihentikan sebulan kemudian, tepatnya pada 22 Juni 2026.

“Layanan online di platform tersebut akan berakhir pada Senin, 22 Juni. Meski demikian, pemain yang telah memiliki game ini tetap bisa memainkan mode single-player,” lanjut pernyataan tersebut.

Hanya Mode Single Player yang Tersisa

Dengan penutupan server ini, seluruh fitur multiplayer Battlefield Hardline di Xbox One dan PS4 tidak lagi dapat diakses. Namun, EA memastikan bahwa mode kampanye single-player masih bisa dimainkan oleh pemain yang sudah memiliki game tersebut.

Kebijakan ini hanya berlaku untuk konsol generasi tersebut. Versi Xbox 360 dan PS3 bahkan telah lebih dulu dihentikan layanannya sejak 2024, sementara versi PC tidak termasuk dalam pengumuman kali ini.

Eksperimen Unik dalam Seri Battlefield

Dirilis pada 2015, Battlefield Hardline dikenal sebagai eksperimen berbeda dalam franchise Battlefield. Alih-alih mengangkat tema perang militer seperti seri utamanya, game ini menghadirkan konflik antara polisi dan kriminal dalam format first-person shooter.

Dalam salah satu ulasan, game ini mendapat skor 7/10 dan dinilai sebagai percobaan yang cukup berhasil.

“Ada yang menyebut Battlefield Hardline hanya DLC yang dikemas ulang, namun itu tidak sepenuhnya benar. Gameplay-nya memang terasa familiar, tetapi tema yang segar dan konten yang cukup kuat membuatnya layak menjadi rilisan tersendiri,” tulis ulasan tersebut dikutip dari laman Push Square.

Meski begitu, nilai game ini dinilai sangat bergantung pada preferensi pemain terhadap seri sebelumnya serta minat terhadap genre FPS bertema penegak hukum.

Saat ini, Battlefield Hardline masih tersedia di layanan Xbox Game Pass Ultimate dan PC Game Pass melalui program EA Play. Di toko digital, game ini juga masih bisa dibeli dengan harga standar sekitar $19.99 (sekitar Rp340 ribu).

Dengan waktu yang semakin terbatas, pemain yang ingin merasakan pengalaman unik dari Battlefield Hardline disarankan untuk segera membelinya sebelum resmi menghilang dari toko digital dan kehilangan fitur online secara permanen. (X atau Twitter/ @BattlefieldComm/Push Square/Z-2)