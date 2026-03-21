Daftar Harga iPhone 13 Series Terbaru Lebaran 2026

Memasuki momen Lebaran 2026, kebutuhan akan perangkat komunikasi yang mumpuni untuk mengabadikan momen mudik dan silaturahmi semakin meningkat.
Bagi Anda yang memiliki anggaran terbatas namun menginginkan pengalaman perangkat flagship, iPhone 13 Series kini menjadi opsi paling rasional di pasar. Dengan harga yang sudah terkoreksi jauh dibanding saat peluncurannya, seri ini menawarkan nilai (value) yang sulit dikalahkan.
Berikut adalah rangkuman harga iPhone 13 Series di pasar Indonesia, baik untuk unit baru (stok terbatas) maupun unit bekas (second) eks resmi iBox/Digimap per Maret 2026:
|Model iPhone
|Kapasitas
|Estimasi Harga (Mata Uang Rupiah)
|iPhone 13 Mini (Bekas)
|128GB
|Rp4.600.000 - Rp5.200.000
|iPhone 13 (Baru/Resmi)
|128GB
|Rp8.249.000
|iPhone 13 (Bekas)
|128GB
|Rp5.200.000 - Rp6.000.000
|iPhone 13 Pro (Bekas)
|128GB
|Rp9.600.000 - Rp10.100.000
|iPhone 13 Pro Max (Bekas)
|128GB
|Rp11.000.000 - Rp12.400.000
*Harga di atas dapat berbeda tergantung kondisi fisik, kesehatan baterai (Battery Health), dan kelengkapan unit.
Meskipun Apple telah merilis generasi yang lebih baru hingga iPhone 17, iPhone 13 tetap dianggap sebagai "sweet spot" bagi pembeli yang mengutamakan fungsi di atas gengsi model terbaru. Berikut adalah analisis teknisnya:
Apple dikenal sangat loyal terhadap perangkat lamanya. Di tahun 2026 ini, iPhone 13 masih menjalankan iOS 26 dengan sangat lancar. Berdasarkan siklus pembaruan Apple (6-7 tahun), perangkat ini diprediksi akan terus mendapatkan pembaruan fitur hingga tahun 2027 atau 2028, menjadikannya aman dari sisi keamanan data.
Chipset A15 Bionic yang tertanam di seri ini merupakan salah satu lompatan performa terbesar Apple. Untuk penggunaan harian seperti media sosial (TikTok, Instagram), multitasking kantor, hingga bermain game berat seperti Genshin Impact, performanya masih sangat stabil tanpa kendala overheating yang berarti dibandingkan beberapa kompetitor di kelas harga yang sama.
iPhone 13 adalah seri pertama yang memperkenalkan Cinematic Mode. Bagi Anda yang ingin membuat konten mudik Lebaran yang estetik, fitur fokus otomatis yang dinamis ini masih sangat mumpuni. Selain itu, teknologi Sensor-shift OIS memastikan video tetap stabil meskipun diambil sambil berjalan.
Tips Membeli iPhone 13 Bekas untuk Lebaran:
Dengan harga mulai dari Mata Uang Rupiah 5 jutaan untuk varian reguler, iPhone 13 adalah pilihan terbaik bagi Anda yang ingin merayakan Lebaran 2026 dengan ponsel berkualitas tinggi tanpa harus menguras tabungan. Perpaduan antara desain yang masih modern, performa chipset yang kencang, dan dukungan sistem operasi yang panjang menjadikannya investasi gadget yang sangat cerdas tahun ini. (Z-4)
