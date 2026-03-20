Spesifikasi HP Poco X8 Pro, Punya Kapasitas Baterai Besar

Poco X8 Pro(Doc Poco)

POCO kembali menggebrak pasar smartphone global dengan meluncurkan lini terbarunya, Poco X8 Pro, pada 17 Maret 2026. Mengusung gelar sebagai "Flagship Killer", perangkat ini membawa peningkatan drastis pada sektor daya tahan baterai dan efisiensi performa yang sulit ditandingi di kelas menengah.

Kehadiran Poco X8 Pro di pasar global dibarengi dengan varian tertingginya, Poco X8 Pro Max, yang bahkan membawa kapasitas baterai hingga 9.000 mAh. Namun, Poco X8 Pro tetap menjadi primadona berkat keseimbangan antara desain yang ergonomis dan spesifikasi "rata kanan".

Keunggulan Poco X8 Pro

1. Kapasitas Baterai Besar dan Teknologi Silikon Karbon

Salah satu nilai jual utama Poco X8 Pro adalah baterainya yang berkapasitas 6.500 mAh. Menggunakan teknologi silikon karbon (Si/C), Poco berhasil menyematkan daya jumbo ke dalam bodi ponsel yang tetap tipis dengan ketebalan hanya sekitar 8,2 mm.

Tak hanya awet, ponsel ini didukung pengisian cepat 100W HyperCharge yang diklaim mampu mengisi daya hingga penuh hanya dalam waktu 48 menit. Fitur menarik lainnya adalah reverse charging 27W, yang memungkinkan Poco X8 Pro berfungsi sebagai powerbank untuk mengisi perangkat lain.

2. Dapur Pacu Dimensity 8500 Ultra

Di sektor performa, Poco X8 Pro menggunakan chipset MediaTek Dimensity 8500-Ultra (4nm). Chipset ini mampu menghasilkan skor AnTuTu di atas 2 juta poin, menjamin pengalaman gaming berat seperti Genshin Impact berjalan mulus di 120 fps tanpa kendala berarti.

Untuk menjaga suhu tetap stabil, Poco menyematkan sistem pendingin 3D IceLoop dengan vapor chamber seluas 5.300 mm². Dukungan RAM LPDDR5X dan penyimpanan UFS 4.1 juga memastikan kecepatan baca-tulis data yang sangat instan.

3. Layar AMOLED 1.5K yang Super Terang

Layar Poco X8 Pro menggunakan panel AMOLED 6,59 inci dengan resolusi 1.5K dan refresh rate 120Hz. Tingkat kecerahan puncaknya mencapai 3.500 nits, membuatnya tetap sangat jelas meski digunakan di bawah terik matahari langsung.

Fitur Spesifikasi Poco X8 Pro Layar 6.59" AMOLED, 1.5K, 120Hz, 3.500 nits Chipset MediaTek Dimensity 8500-Ultra (4nm) RAM/Internal 8GB/12GB | 256GB/512GB Baterai 6.500 mAh, 100W HyperCharge Kamera Utama 50 MP (Sony IMX882, OIS)

Harga dan Jadwal Rilis di Indonesia

Poco X8 Pro telah resmi diluncurkan secara global pada 17 Maret 2026. Berdasarkan harga di pasar tetangga, berikut adalah estimasi harga saat masuk ke pasar Indonesia (Mata Uang Rupiah):

Varian 8GB/256GB: Rp6.200.000 - Rp6.500.000

Rp6.200.000 - Rp6.500.000 Varian 12GB/512GB: Rp6.800.000 - Rp7.200.000

Kapan masuk Indonesia? Perangkat ini sudah mengantongi sertifikasi TKDN dan Postel Komdigi. Diperkirakan peluncuran resmi di Indonesia akan dilakukan pada akhir Maret atau awal April 2026, bertepatan dengan musim belanja menjelang Lebaran.

Poco X8 Pro adalah pilihan mutlak bagi Anda yang mengutamakan daya tahan baterai ekstrem dan performa gaming tanpa harus merogoh kocek belasan juta rupiah. (Z-4)