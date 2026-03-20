Jadwal Rilis HP Poco X8 Pro, Segini Harganya di Indonesia

Poco X8 Pro(Doc Poco)

POCO kembali menggebrak pasar smartphone Indonesia di awal 2026 dengan lini terbaru mereka, Poco X8 Pro. Sebagai penerus seri X7 yang sukses besar, Poco X8 Pro hadir dengan peningkatan signifikan, terutama pada sektor performa dan daya tahan baterai yang kini mencapai kapasitas monster.

Bagi Anda yang sedang mencari HP gaming dengan harga kompetitif, Poco X8 Pro diprediksi akan menjadi "Mid-range Killer" utama tahun ini. Berikut adalah detail lengkap mengenai jadwal rilis, spesifikasi, dan estimasi harganya di pasar tanah air.

Jadwal Rilis Poco X8 Pro di Indonesia

Berdasarkan pengumuman global yang dilakukan Xiaomi di Beijing pada 17 Maret 2026, seri Poco X8 dijadwalkan mulai tersedia di pasar internasional secara bertahap. Untuk pasar Indonesia, perangkat ini biasanya menyusul dalam hitungan minggu setelah peluncuran global.

Prediksi kuat menunjukkan bahwa Poco X8 Pro akan resmi meluncur di Indonesia pada akhir Maret atau awal April 2026. Penjualan perdana kemungkinan besar akan dilakukan melalui mitra e-commerce resmi seperti Shopee, Tokopedia, dan Mi.com.

Spesifikasi Poco X8 Pro

Poco X8 Pro membawa peningkatan performa yang cukup drastis berkat penggunaan chipset terbaru dari MediaTek. Berikut adalah ringkasan spesifikasinya:

Komponen Spesifikasi Poco X8 Pro Chipset MediaTek Dimensity 8500 Ultra (4nm) Layar 6,59" AMOLED, 1.5K, 120Hz, 3500 nits RAM/Storage 8GB/12GB LPDDR5X | 256GB/512GB UFS 4.1 Kamera Belakang 50MP Main (Sony IMX882, OIS) + 8MP Ultra-wide Kamera Depan 20MP Selfie Camera Baterai 6.500 mAh (Silicon-Carbon) Pengisian Daya 100W HyperCharge Sistem Operasi HyperOS 3 berbasis Android 16

Estimasi Harga Poco X8 Pro di Indonesia

Meskipun harga resmi untuk pasar Indonesia belum diumumkan secara mendetail, estimasi harga berdasarkan peluncuran global dalam Mata Uang Rupiah adalah sebagai berikut:

Poco X8 Pro (8GB/256GB): Estimasi Rp5.199.000

Poco X8 Pro (12GB/512GB): Estimasi Rp5.999.000

Harga dapat berubah sewaktu-waktu tergantung kebijakan resmi Poco Indonesia saat peluncuran.

Berbeda dengan generasi sebelumnya, Poco X8 Pro kini mengadopsi teknologi baterai Silicon-Carbon yang memungkinkan kapasitas lebih besar (6.500 mAh) namun tetap menjaga ketebalan bodi ponsel agar tetap tipis dan ringan di genggaman.

Poco X8 Pro dipastikan akan menjadi magnet bagi para gamer dan pengguna power user di Indonesia pada tahun 2026. Dengan kombinasi chipset Dimensity 8500 Ultra dan baterai raksasa 6.500 mAh, ponsel ini menawarkan nilai yang sulit dikalahkan oleh kompetitor di kelas harga yang sama. (Z-4)