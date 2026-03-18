Spesifikasi dan Harga POCO X8 Pro 2026: Flagship Killer Dimensity 8500-Ultra

Ilustrasi(Dok Xiaomi)

POCO kembali membuktikan dominasinya di pasar smartphone performa dengan meluncurkan POCO X8 Pro secara global pada 17 Maret 2026. Sebagai penerus kesuksesan seri X7, POCO X8 Pro membawa peningkatan signifikan pada sektor dapur pacu, efisiensi daya, dan desain yang kini lebih premium dengan material metal frame.

Apakah Anda sedang mencari HP gaming dengan budget menengah namun memiliki performa setara flagship? POCO X8 Pro adalah jawabannya. Artikel ini akan mengupas tuntas spesifikasi, fitur unggulan, hingga estimasi harga resminya di Indonesia.

Spesifikasi Utama POCO X8 Pro: Melampaui Batas Kecepatan

POCO X8 Pro menjadi salah satu perangkat pertama yang mengadopsi chipset MediaTek Dimensity 8500-Ultra. Chipset berbasis fabrikasi 4nm ini diklaim mampu menghasilkan skor AnTuTu melampaui 2 juta poin, memberikan jaminan kelancaran untuk menjalankan game berat seperti Genshin Impact atau Zenless Zone Zero pada pengaturan grafis tertinggi.

Fitur Spesifikasi POCO X8 Pro Layar 6.59-inch AMOLED 1.5K, 120Hz, 3.200 nits (Peak) Chipset MediaTek Dimensity 8500-Ultra (4nm) RAM/Storage 8GB/12GB LPDDR5X | 256GB/512GB UFS 4.1 Kamera Belakang 50MP Main (Sony IMX882, OIS) + 8MP Ultra-wide Baterai 6.500 mAh (Silicon Carbon) Pengisian Daya 100W Turbo Charging Sistem Operasi Xiaomi HyperOS 3.0 (Android 16)

Layar AMOLED 1.5K yang Memanjakan Mata

Visual POCO X8 Pro didukung oleh panel AMOLED "Flow Display" beresolusi 1.5K. Dengan tingkat kecerahan puncak mencapai 3.200 nits, layar ini tetap terlihat sangat jelas meski di bawah sinar matahari langsung Jakarta. Perlindungan Corning Gorilla Glass 7i juga disematkan untuk meminimalisir risiko goresan dan benturan.

Baterai Raksasa dengan Teknologi Silicon Carbon

Salah satu lompatan terbesar adalah penggunaan baterai Silicon Carbon 6.500 mAh. Meski kapasitasnya masif, bodi ponsel tetap ramping dengan berat di kisaran 200 gram. Pengisian daya 100W memungkinkan baterai terisi penuh dalam waktu kurang dari 45 menit, sebuah kombinasi mematikan untuk pengguna dengan mobilitas tinggi.

POCO X8 Pro Iron Man Limited Edition

Bagi penggemar Marvel, POCO menghadirkan edisi khusus Iron Man. Varian ini hadir dengan desain punggung berwarna merah-emas khas baju zirah Tony Stark, lengkap dengan tema UI (User Interface) khusus, ikon aplikasi kustom, dan kotak penjualan eksklusif yang sangat layak dikoleksi.

Kelebihan dan Kekurangan (Pros & Cons)

Pros: Performa Dimensity 8500-Ultra sangat stabil untuk gaming kompetitif.

Daya tahan baterai 6.500 mAh terbaik di kelasnya.

Build quality meningkat dengan penggunaan metal frame.

Sertifikasi IP68/IP69 (Tahan debu dan air tekanan tinggi). Cons: Setup kamera belakang masih standar (tidak ada lensa telephoto).

Iklan dan bloatware pada HyperOS terkadang masih muncul.

Harga POCO X8 Pro di Indonesia (Estimasi)

Berdasarkan peluncuran global, POCO X8 Pro dibanderol mulai dari harga yang sangat kompetitif. Berikut adalah estimasi harga saat masuk ke pasar Indonesia (Mata Uang Rupiah):

Varian 8GB/256GB: Rp6.200.000 - Rp6.500.000

Rp6.200.000 - Rp6.500.000 Varian 12GB/512GB: Rp6.800.000 - Rp7.200.000

Rp6.800.000 - Rp7.200.000 Iron Man Limited Edition: Rp7.500.000

Kesimpulan: Apakah Layak Beli?

POCO X8 Pro adalah pilihan mutlak bagi Anda yang mengutamakan performa di atas segalanya. Dengan chipset generasi terbaru dan baterai yang sangat awet, ponsel ini hampir tidak memiliki lawan seimbang di rentang harga Rp6 jutaan. Jika Anda tidak terlalu mempermasalahkan ketiadaan lensa telephoto, POCO X8 Pro adalah investasi teknologi terbaik di tahun 2026.

FAQ Seputar POCO X8 Pro

1. Apakah POCO X8 Pro sudah mendukung 5G?

Ya, chipset Dimensity 8500-Ultra sudah mendukung konektivitas 5G di semua band seluler Indonesia.

2. Apakah ada slot MicroSD di POCO X8 Pro?

Tidak, POCO X8 Pro tidak menyertakan slot kartu memori eksternal, namun penyimpanan internal hingga 512GB sudah sangat mencukupi.

3. Kapan POCO X8 Pro rilis resmi di Indonesia?

Setelah muncul di database TKDN, diperkirakan peluncuran resmi di Indonesia akan dilakukan pada akhir Maret atau awal April 2026.