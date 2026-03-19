Berikut Cara Install Color Splash Effects Photo Editor di PC(Doc Microsoft Store)

COLOR Splash Effects Photo Editor adalah aplikasi edit foto yang digunakan untuk membuat efek color splash, yaitu mengubah foto menjadi hitam putih lalu mempertahankan warna tertentu agar terlihat lebih menarik dan artistik.

Aplikasi ini memungkinkan pengguna menyorot bagian tertentu pada foto dengan warna asli, sementara bagian lainnya dibuat grayscale.

Berikut Cara Install Color Splash Effects Photo Editor di PC

1. Download Emulator Android

Gunakan salah satu emulator populer seperti BlueStacks, NoxPlayer, LDPlayer.

Pilih salah satu saja, disarankan BlueStacks untuk pemula.

2. Install Emulator

Buka file installer yang sudah didownload.

Ikuti langkah instalasi sampai selesai.

Jalankan emulator.

3. Login Google Play Store

Masuk ke akun Google.

Buka Play Store di dalam emulator.

4. Cari Aplikasi

Ketik Color Splash Effects Photo Editor di kolom pencarian.

Pilih aplikasi yang sesuai.

5. Install Aplikasi

Klik tombol Install.

Tunggu sampai selesai.

6. Jalankan Aplikasi

Buka dari menu emulator.

Sekarang sudah bisa edit foto di PC.

Untuk install aplikasi Android seperti Color Splash Effects Photo Editor di PC, kamu perlu emulator agar bisa menjalankannya dengan mudah. (Z-4)

Sumber: cnet, storyblocks