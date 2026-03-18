15 Fitur Color Splash Effects Photo Editor Paling Berguna

Berikut Fitur Color Splash Effects Photo Editor(Doc Microsoft Store)

COLOR Splash Effects Photo Editor adalah aplikasi edit foto yang digunakan untuk memberikan efek color splash, yaitu membuat sebagian foto berwarna sementara bagian lainnya menjadi hitam putih.

Aplikasi ini memungkinkan kamu menyorot objek tertentu misalnya orang, bunga, atau benda agar tetap berwarna, sementara background dibuat monokrom sehingga terlihat lebih artistik.

Berikut 15 Fitur Color Splash Effects Photo Editor

1. Selective Coloring Presisi

Bisa memilih bagian tertentu saja yang berwarna, sementara bagian lain jadi hitam putih.

2. Smart Edge Detection

Aplikasi otomatis mengenali tepi objek agar hasil seleksi lebih rapi.

3. Zoom Detail Editing

Memungkinkan kamu mengedit bagian kecil dengan zoom tinggi agar lebih presisi.

4. Brush Size Adjustment

Ukuran kuas bisa diatur sesuai kebutuhan, dari kecil hingga besar.

5. Undo dan Redo Tanpa Batas

Bisa membatalkan atau mengulang edit tanpa khawatir kehilangan progres.

6. Auto Color Highlight

Fitur otomatis untuk menonjolkan warna tertentu dalam foto.

7. Multiple Color Effects

Tidak hanya satu warna, bisa menambahkan beberapa warna sekaligus.

8. Custom Color Selection

Kamu bisa memilih warna sendiri sesuai keinginan.

9. Background Grayscale Control

Mengatur tingkat keabuan pada background.

10. Save High Resolution

Hasil edit bisa disimpan dalam kualitas tinggi.

11. Direct Sharing

Langsung bagikan ke media sosial tanpa keluar aplikasi.

12. Import dari Gallery dan Kamera

Bisa ambil foto langsung atau dari galeri.

13. Blur Background Effect

Membuat background blur untuk efek fokus pada objek utama.

14. AI Assisted Selection

Beberapa versi mendukung bantuan AI untuk seleksi objek otomatis.

15. Creative Overlay Effects

Menambahkan efek tambahan seperti cahaya atau tekstur artistik.

Color Splash Effects Photo Editor memiliki banyak fitur tersembunyi yang bisa membuat hasil edit lebih profesional, terutama dalam permainan warna dan fokus objek. (Z-4)

Sumber: lemon8, ipiccy