15 Fitur Color Splash Effects Photo Editor Paling Berguna

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
COLOR Splash Effects Photo Editor adalah aplikasi edit foto yang digunakan untuk memberikan efek color splash, yaitu membuat sebagian foto berwarna sementara bagian lainnya menjadi hitam putih.
Aplikasi ini memungkinkan kamu menyorot objek tertentu misalnya orang, bunga, atau benda agar tetap berwarna, sementara background dibuat monokrom sehingga terlihat lebih artistik.
Bisa memilih bagian tertentu saja yang berwarna, sementara bagian lain jadi hitam putih.
Aplikasi otomatis mengenali tepi objek agar hasil seleksi lebih rapi.
Memungkinkan kamu mengedit bagian kecil dengan zoom tinggi agar lebih presisi.
Ukuran kuas bisa diatur sesuai kebutuhan, dari kecil hingga besar.
Bisa membatalkan atau mengulang edit tanpa khawatir kehilangan progres.
Fitur otomatis untuk menonjolkan warna tertentu dalam foto.
Tidak hanya satu warna, bisa menambahkan beberapa warna sekaligus.
Kamu bisa memilih warna sendiri sesuai keinginan.
Mengatur tingkat keabuan pada background.
Hasil edit bisa disimpan dalam kualitas tinggi.
Langsung bagikan ke media sosial tanpa keluar aplikasi.
Bisa ambil foto langsung atau dari galeri.
Membuat background blur untuk efek fokus pada objek utama.
Beberapa versi mendukung bantuan AI untuk seleksi objek otomatis.
Menambahkan efek tambahan seperti cahaya atau tekstur artistik.
Color Splash Effects Photo Editor memiliki banyak fitur tersembunyi yang bisa membuat hasil edit lebih profesional, terutama dalam permainan warna dan fokus objek. (Z-4)
Sumber: lemon8, ipiccy
Aplikasi ini memungkinkan pengguna mengedit foto dengan gaya artistik yang unik, sehingga objek utama terlihat lebih menonjol dibanding latar belakang.
