14 Fitur Color Splash Effects Photo Editor yang Jarang Diketahui

Color Splash Effects Photo Editor adalah aplikasi edit foto yang digunakan untuk membuat efek warna selektif, yaitu mempertahankan warna tertentu pada objek sementara bagian lainnya dibuat hitam putih.

Aplikasi ini memungkinkan pengguna mengedit foto dengan gaya artistik yang unik, sehingga objek utama terlihat lebih menonjol dibanding latar belakang.

Berikut 14 Fitur Color Splash Effects Photo Editor

1. Selective Coloring

Bisa mempertahankan warna tertentu dan membuat bagian lain jadi hitam putih.

2. Smart Brush Tool

Kuas pintar yang membantu seleksi objek dengan lebih rapi dan presisi.

3. Zoom Precision Editing

Bisa zoom gambar untuk detail kecil saat menghapus atau mewarnai.

4. Undo dan Redo Tanpa Batas

Memudahkan koreksi tanpa takut salah saat editing.

5. Auto Edge Detection

Mendeteksi tepi objek secara otomatis agar hasil lebih halus.

6. Multiple Color Effects

Tidak hanya satu warna, tapi bisa mempertahankan beberapa warna sekaligus.

7. Background Blur

Membuat latar belakang blur seperti efek kamera profesional.

8. Opacity Control

Mengatur tingkat transparansi warna agar terlihat natural.

9. Custom Brush Size

Ukuran kuas bisa disesuaikan sesuai kebutuhan detail.

10. Import dari Galeri dan Kamera

Bisa langsung ambil foto atau pilih dari galeri.

11. Save High Resolution

Menyimpan hasil edit dengan kualitas tinggi.

12. Share Langsung ke Sosial Media

Hasil edit bisa langsung dibagikan ke Instagram, WhatsApp.

13. Simple UI

Tampilan sederhana sehingga cocok untuk pemula.

14. Efek Hitam Putih Artistik

Memberikan kesan dramatis dan estetik pada foto.

Color Splash Effects Photo Editor memiliki banyak fitur tersembunyi yang bisa membuat hasil edit lebih profesional, terutama untuk efek seleksi warna dan foto estetik. (Z-4)

Sumber: uptodown, ipiccy