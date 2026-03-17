14 Fitur Color Splash Effects Photo Editor yang Jarang Diketahui

Color Splash Effects Photo Editor adalah aplikasi edit foto yang digunakan untuk membuat efek warna selektif, yaitu mempertahankan warna tertentu pada objek sementara bagian lainnya dibuat hitam putih.
Aplikasi ini memungkinkan pengguna mengedit foto dengan gaya artistik yang unik, sehingga objek utama terlihat lebih menonjol dibanding latar belakang.
Bisa mempertahankan warna tertentu dan membuat bagian lain jadi hitam putih.
Kuas pintar yang membantu seleksi objek dengan lebih rapi dan presisi.
Bisa zoom gambar untuk detail kecil saat menghapus atau mewarnai.
Memudahkan koreksi tanpa takut salah saat editing.
Mendeteksi tepi objek secara otomatis agar hasil lebih halus.
Tidak hanya satu warna, tapi bisa mempertahankan beberapa warna sekaligus.
Membuat latar belakang blur seperti efek kamera profesional.
Mengatur tingkat transparansi warna agar terlihat natural.
Ukuran kuas bisa disesuaikan sesuai kebutuhan detail.
Bisa langsung ambil foto atau pilih dari galeri.
Menyimpan hasil edit dengan kualitas tinggi.
Hasil edit bisa langsung dibagikan ke Instagram, WhatsApp.
Tampilan sederhana sehingga cocok untuk pemula.
Memberikan kesan dramatis dan estetik pada foto.
Color Splash Effects Photo Editor memiliki banyak fitur tersembunyi yang bisa membuat hasil edit lebih profesional, terutama untuk efek seleksi warna dan foto estetik. (Z-4)
Sumber: uptodown, ipiccy
