Apple iPhone 18 Pro Max: Bocoran Spesifikasi, Harga, dan Tanggal Rilis

Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
Memasuki tahun 2026, Apple bersiap menghadirkan lompatan teknologi terbesar dalam satu dekade terakhir melalui iPhone 18 Pro Max. Perangkat ini tidak hanya membawa peningkatan performa, tetapi juga memperkenalkan arsitektur silikon terbaru yang akan mengubah lanskap industri smartphone global.
Inovasi utama pada iPhone 18 Pro Max terletak pada penggunaan chip A20 Pro. Dibangun dengan proses fabrikasi 2nm (N2) oleh TSMC, chip ini menggunakan desain transistor Gate-All-Around (GAA). Teknologi ini memungkinkan Apple menanamkan lebih banyak transistor dalam ruang yang lebih kecil, menghasilkan peningkatan efisiensi daya hingga 30% dan performa CPU/GPU yang 15% lebih cepat.
Selain itu, Apple dikabarkan mengadopsi teknologi Wafer-Level Multi-Chip Module (WMCM) untuk mengintegrasikan RAM 12GB secara langsung ke dalam paket prosesor. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan latensi saat menjalankan fitur AI generatif yang berat pada Apple Intelligence.
Untuk pertama kalinya, Apple akan menyematkan lensa dengan variable aperture (bukaan variabel) pada sensor utama 48MP di iPhone 18 Pro Max. Fitur ini memungkinkan lensa untuk membuka dan menutup secara fisik, menyesuaikan dengan kondisi cahaya lingkungan. Pengguna dapat beralih antara f/1.4 untuk foto malam yang terang atau f/2.8 untuk ketajaman maksimal di siang hari.
Setelah bertahun-tahun menggunakan Dynamic Island, Apple akhirnya berhasil menyembunyikan sensor proyektor inframerah Face ID di bawah panel layar LTPO+. Hasilnya, ukuran lubang di layar akan menyusut signifikan hingga 35%, memberikan tampilan yang hampir "all-screen". Layar ini juga mendukung tingkat kecerahan puncak hingga 3.000 nits, menjadikannya salah satu layar paling terang di pasaran.
|Komponen
|Detail Spesifikasi
|Layar
|6.9-inch LTPO+ OLED, 120Hz ProMotion
|Prosesor
|A20 Pro (2nm Architecture)
|RAM
|12GB LPDDR6 (Integrated)
|Kamera Utama
|48MP Variable Aperture + 48MP Ultra-wide + 48MP Periscope
|Baterai
|5.100 - 5.200 mAh (Fast Charging 45W)
|Konektivitas
|Wi-Fi 7, Apple C2 Modem, Satellite Internet
Mengingat biaya produksi chip 2nm yang sangat tinggi, harga iPhone 18 Pro Max diperkirakan akan mengalami kenaikan. Di pasar global, harga diprediksi mulai dari $1.399. Untuk pasar Indonesia, estimasi harga berada di kisaran Mata Uang Rupiah 23.999.000 hingga Mata Uang Rupiah 35.000.000 tergantung kapasitas penyimpanan (256GB hingga 2TB).
Peluncuran diperkirakan tetap mengikuti jadwal rutin Apple pada minggu kedua September 2026, dengan pemesanan mulai tersedia beberapa hari setelah acara pengumuman resmi.
iPhone 18 Pro Max adalah perangkat bagi mereka yang menginginkan teknologi masa depan hari ini. Dengan perpaduan chip 2nm yang efisien, sistem kamera variabel yang profesional, dan daya tahan baterai yang luar biasa, ponsel ini siap menjadi raja baru di pasar flagship 2026.
