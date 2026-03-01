Broxo Perbarui Merek di Pasar Pengolahan Air Global

Garam Broxo memainkan peran penting dalam proses regenerasi resin penukar ion pada sistem pelunakan air, yang secara efektif menghilangkan kalsium dan magnesium dari air.

BROXO, salah satu merek dari Eropa untuk garam pengolahan air berkualitas tinggi, mengumumkan pembaruan merek secara menyeluruh, sekaligus menegaskan kembali posisinya sebagai mitra terpercaya dalam aplikasi pelunakan air selama hampir satu abad.

Broxo merupakan bagian dari Hengelo Salt Specialties dan Mariager Salt Specialties, perusahaan yang tergabung dalam Groupe Salins yang berkantor pusat di Clichy, Prancis. Dengan pengalaman lebih dari 100 tahun, Broxo telah membangun reputasi kuat dalam menyediakan garam vakum premium yang digunakan dalam sistem pengolahan air profesional di seluruh Eropa.

Garam Broxo diproduksi dari garam vakum dengan tingkat kemurnian tinggi yang diekstraksi dari gua garam bawah tanah di Belanda dan Denmark. Di Belanda, garam tersebut dipadatkan menjadi bentuk briket dan tablet, serta tersedia dalam jenis khusus untuk aplikasi pencucian piring. Dengan tingkat kemurnian natrium klorida mencapai 99,9% serta kandungan kalsium dan magnesium yang sangat rendah, Broxo termasuk di antara garam dengan kualitas tertinggi yang tersedia di pasar.

Garam ini memainkan peran penting dalam proses regenerasi resin penukar ion pada sistem pelunakan air, yang secara efektif menghilangkan kalsium dan magnesium dari air. Dengan mencegah terbentuknya kerak kapur, Broxo membantu melindungi pipa, sistem pemanas, mesin pencuci piring, serta instalasi industri.

Dalam lingkungan industri, sistem pelunakan air yang efektif juga dapat mengurangi konsumsi energi, meminimalkan kebutuhan perawatan, serta menjaga efisiensi operasional.

Pembaruan merek ini berfokus pada penguatan identitas inti Broxo, dengan menegaskan kembali elemen merek yang telah dikenal luas, termasuk aset visual, warna, dan bahasa desain yang telah dipercaya pelanggan selama beberapa dekade. Tampilan baru ini mencerminkan warisan panjang Broxo sekaligus pendekatan yang lebih modern dalam menjawab kebutuhan pasar global.

Sebagai bagian dari strategi pertumbuhan jangka panjang, Broxo berencana memperluas kehadirannya ke pasar Indonesia dan Malaysia, dengan memanfaatkan fondasi kuat yang telah dibangun di Tiongkok. Ekspansi ini menjadi langkah penting dalam memperkuat jejak merek di kawasan Asia, sekaligus merespons meningkatnya permintaan regional terhadap solusi pengolahan air berkualitas tinggi dan memperkuat ambisi Broxo untuk menjadi pemasok premium terkemuka di pasar global.

"Broxo telah menjadi pemimpin di segmennya selama lebih dari 100 tahun. Pembaruan ini merupakan upaya untuk kembali menegaskan kekuatan utama kami: kualitas, keandalan, dan konsistensi, sekaligus memodernisasi cara kami memperkenalkan merek kepada pasar. Kami membangun di atas fondasi yang kuat dan mempersiapkan merek ini untuk pertumbuhan yang berkelanjutan," ujar Nico Basson, Segment Marketing Manager Water & Retail Products.

Saat ini, Broxo terus melayani berbagai pelanggan, termasuk restoran, hotel, fasilitas komersial, serta pelaku industri yang mengandalkan sistem pelunakan air berkinerja tinggi. (E-1)