5 Spesifikasi Unggul dan Harga Sony WF-1000XM6 di Indonesia

Sony resmi merilis WF-1000XM6 di Indonesia dengan harga Rp5,4 jutaan.(MI/Rifaldi Putra)

SONY Indonesia secara resmi memperkenalkan perangkat earbuds terbaru yakni Sony WF-1000XM6 pada Jumat (13/3). Ini merupakan perangkat generasi keenam dari seri truly wireless earbuds unggulan Sony yang membawa peningkatan besar pada teknologi peredam bising (noise cancelling), kualitas suara, hingga kenyamanan penggunaan.

Perusahaan teknologi asal Jepang itu menekankan bahwa setiap detail WF-1000XM6 dirancang untuk memberikan pengalaman audio premium yang tidak tertandingi bagi para penggunanya di Indonesia. Sony bahkan mengklaim bahwa perangkat audio ini ditenagai teknologi peredam bising terbaik di dunia saat ini.

"Kami di Sony sangat memperhatikan segala aspek mulai dari kualitas suara, kenyamanan, performa noise cancelling yang jelas-jelas kita targetkan untuk bisa dinikmati seluruh customer kami," ujar Entertainment Product Marketing Sony Indonesia, Abdurahman Tirta, dalam konferensi pers di Jakarta.

Keunggulan Spesifikasi Sony WF-1000XM6

1. Teknologi Noise Cancelling Generasi Terbaru

Sony WF-1000XM6 dilengkapi dengan prosesor terbaru HD Noise Cancelling Processor QN3e yang bekerja bersama Integrated Processor V2. Chip next-gen terbaru ini diklaim mampu memberikan performa noise cancelling 7 kali lebih cepat dibandingkan model sebelumnya. Selain itu, tersedia total 8 mikrofon untuk deteksi kebisingan yang jauh lebih akurat.

2. Kualitas Suara Premium dengan Driver 8.4mm

Perangkat ini didukung teknologi New Driver Unit 8.4mm yang mampu menghasilkan suara lebih dalam, jernih, dan bertenaga. Ukuran driver yang lebih besar ini memastikan detail frekuensi rendah (bass) dan tinggi (treble) tetap terjaga dengan harmonis.

3. Kolaborasi Master Audio Bernie Grundman

Dalam upaya menghadirkan pengalaman mendengarkan terbaik, Sony melakukan kolaborasi dengan studio master ternama Bernie Grundman. Kerja sama ini bertujuan menghasilkan output audio yang jernih dan berkualitas tinggi, membuat musik yang didengarkan terasa lebih hidup dan autentik.

4. Desain 11% Lebih Compact dan Ergonomis

Sony WF-1000XM6 hadir dengan desain yang lebih ergonomis dan ukuran 11% lebih kecil dari seri sebelumnya. Hal ini menjadikannya lebih ringan dan nyaman saat digunakan dalam waktu lama. Sony juga menyertakan sistem ventilasi udara baru untuk mencegah rasa panas atau tertekan di dalam telinga.

5. Daya Tahan Baterai dan Konektivitas LE Audio

Dari sisi daya tahan, WF-1000XM6 mampu bertahan hingga 8 jam pemakaian dalam sekali pengisian, dan total hingga 24 jam dengan bantuan charging case. Konektivitas juga ditingkatkan dengan antena yang 1,5 kali lebih besar. Earbuds ini juga sudah mendukung LE Audio untuk latensi ultra-rendah, yang sangat ideal untuk kebutuhan gaming.

Harga dan Ketersediaan

Sony WF-1000XM6 hadir dalam dua pilihan warna elegan, yaitu Black dan Platinum Silver. Di pasar Indonesia, perangkat premium ini dibanderol dengan harga Rp5,4 jutaan.

Ringkasan Fitur Utama: