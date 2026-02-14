Ghost of Yotei Legends Rilis 10 Maret, Hadirkan Mode Multipemain Secara Gratis

Ilustrasi(Press Start)

SONY baru saja memberikan kejutan besar dalam presentasi State of Play terbaru pada jumat kemarin (13/2) dengan mengumumkan bahwa Ghost of Yotei akan segera mendapatkan ekspansi multipemain bertajuk Legends.

Konten tambahan ini dijadwalkan meluncur pada 10 Maret 2026 bersamaan dengan perilisan Patch 1.5. Kabar baiknya, ekspansi ini akan tersedia secara gratis bagi seluruh pemilik gim Ghost of Yotei.

Dalam Ghost of Yotei Legends, pemain dapat membentuk tim yang terdiri hingga empat orang untuk menghadapi versi supranatural dan iblis dari kelompok Yotei Six yang mengerikan.

Empat Kelas Karakter dan Persenjataan Unik

Pemain diberikan kebebasan untuk memilih satu dari empat kelas karakter yang memiliki spesialisasi tempur berbeda, yaitu Samurai, Archer, Mercenary, dan Shinobi. Meskipun semua kelas memiliki kemampuan dasar menggunakan katana dan senjata jarak jauh. Di mana masing-masing item memiliki keunggulan unik pada sistem persenjataan tertentu.

Samurai dapat mengayunkan odachi yang sangat efektif untuk menyapu sekelompok musuh sekaligus. Archer tidak hanya ahli memanah namun juga mampu menggunakan yari atau tombak. Mercenary memiliki gaya bertarung menggunakan katana ganda dengan berbagai kemampuan utilitas, sementara Shinobi mengandalkan kusarigama serta keahlian menyelinap yang mematikan.

Variasi Mode Permainan Terbaru

Struktur permainan dalam ekspansi ini terbagi ke dalam tiga tipe misi utama yang menantang kerja sama tim. Mode Survival akan menguji ketahanan pemain dalam menghalau gelombang musuh yang semakin kuat di empat peta berbeda, di mana penguasaan wilayah menjadi kunci untuk mengaktifkan berkah atau menghindari kutukan yang merugikan.

Sementara itu, mode Story menyajikan rangkaian dua belas misi yang bisa dijalani oleh dua orang pemain. Keberhasilan menyelesaikan misi cerita ini akan membuka akses ke mode Incursion, sebuah serangan berskala besar yang melibatkan empat pemain untuk menyerbu benteng pertahanan milik anggota Yotei Six. Pada saat peluncuran, pemain akan menghadapi versi iblis dari The Spider, The Oni, The Kitsune, dan The Snake.

Tidak berhenti di situ, karena pengembang telah menyiapkan konten berkelanjutan pasca peluncuran perdana. Pada bulan April, sebuah misi Raid akan dirilis untuk menguji batas kemampuan tim dalam menghadapi tantangan tertinggi melawan Dragon dan Lord Saito.

Selain aspek pertempuran, pemain juga dapat mengumpulkan berbagai perlengkapan legendaris serta kosmetik unik melalui berbagai pencapaian di dalam gim. Tersedia pula lobi khusus yang memungkinkan pemain untuk berlatih memanah, mencoba permainan Zeni Hajiki, atau sekadar bersantai melakukan tantangan Bamboo Strike bersama teman-teman sebelum terjun ke medan pertempuran. (engadget/thephrasemaker/PlayStation.blog/Z-2)