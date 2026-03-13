Produk Apple(Dok Freepik)

APPLE akan merayakan ulang tahun ke-50 pada 1 April 2026 nanti. Berawal dari sebuah garasi kecil di pinggiran kota oleh Steve Jobs, Ronald Wayne, dan Steve Wozniak, Apple kini telah menjadi raksasa teknologi global.

Menandai kesempatan tersebut, CEO Apple, Tim Cook, menyampaikan pesan kepada jutaan karyawan, pengembang, dan para pelanggan yang mengubah Apple menjadi perusahaan yang namanya dikenal luas.

Surat ini telah diunggah di apple.com pada 12 Maret 2026 yang merefleksikan sejarah dan nilai-nilai perusahaan sekaligus merayakan berbagai pihak yang telah membentuk Apple selama 50 tahun terakhir.

Surat Tim Cook: Untuk Mereka yang Gila

Dalam surat yang ditulis oleh Tim Cook, CEO Apple ini menyinggung sejarah Apple yang dibentuk berdasarkan keyakinan bahwa teknologi harus bersifat personal. Ide inilah yang kemudian membentuk Apple saat ini.

Cook menyebut bahwa terobosan yang dikeluarkan Apple melalui produk-produknya dituntun oleh gagasan bahwa dunia digerakkan oleh orang-orang yang berani berpikir berbeda.

“Itu karena kemajuan selalu dimulai dari seorang penemu, mahasiswa, atau pendongeng yang membayangkan cara yang lebih baik,” tulis Cook dalam surat tersebut.

Cook memberikan apresiasi dan rasa terima kasih terhadap para pelanggan yang telah menggunakan teknologi Apple untuk menciptakan penemuan baru.

“Di tangan Anda, alat-alat yang kami buat telah meningkatkan kualitas hidup dan bahkan menyelamatkannya. Itulah yang menginspirasi kami,” lanjut Cook dalam suratnya.

Surat ini memberikan refleksi tersendiri bagi Cook dan juga orang-orang dibalik layar Apple untuk dapat menghadirkan teknologi yang mampu mengubah dunia. Cook menyebut brtggtxdfahwa para pelanggan yang mengajarkan hal tersebut kepada Apple untuk terus berinovasi.

“Jadi, ini untuk mereka yang gila.

The misfits.

The rebels.

The troublemakers.

The round pegs in the square holes.

The ones who see things differently.

Salut untuk kalian.”

Think Different Jadi Inti Apple

Dalam beberapa minggu mendatang, Apple dan komunitas globalnya akan merayakan perayaan ke-50 dari perusahaan tersebut.

Beberapa hari lalu, Apple telah meluncurkan akun Instagram dengan akun @helloapple.

Menariknya, bio Instagram akun tersebut menuliskan “Our stories, and yours” yang memberikan sinyal bahwa akun media sosial ini menjadi salah satu bentuk perayaan umur baru Apple.

Namun, hingga saat ini Apple belum mengungkap agenda yang akan dilakukan untuk memperingati ulang tahun yang ke-50.

Perusahaan raksasa asal Cupertino, California ini hanya mengungkap bahwa mereka akan tetap fokus pada masa depan dan terus mengembangkan inovasi yang berbeda di tahun-tahun mendatang.

“‘Think Different’ akan selalu menjadi inti dari Apple. Itulah yang mendorong kami untuk menciptakan produk,” pungkas Cook. (Asha Bening Rembulan /E-4)