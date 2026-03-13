Spesifikasi Samsung Galaxy A57 5G: Harga dan Review Fitur Terbaru 2026

Spesifikasi Samsung Galaxy A57 5G(Dok. Tiktok)

TAHUN 2026 menjadi momentum krusial bagi Samsung untuk mempertahankan dominasinya di pasar kelas menengah melalui Samsung Galaxy A57 5G. Setelah sukses dengan pendahulunya, Galaxy A57 hadir dengan pendekatan yang lebih berani, membawa teknologi layar dan efisiensi bodi yang biasanya hanya ditemukan pada seri flagship.

Berdasarkan data terbaru dari sertifikasi TENAA dan bocoran peritel global, Samsung Galaxy A57 tidak hanya sekadar "ganti kulit". Ada peningkatan arsitektur besar-besaran, terutama pada sektor grafis dan efisiensi daya yang ditujukan untuk menjawab kebutuhan mobile gaming dan konten kreator.

Keunggulan AMD RDNA 3.5

Berbeda dengan ponsel kelas menengah lainnya, Galaxy A57 menggunakan GPU Xclipse 550. Ini adalah integrasi teknologi AMD RDNA 3.5 yang memungkinkan fitur Ray Tracing yang lebih halus dan efisiensi daya 30% lebih baik saat beban kerja berat dibandingkan generasi sebelumnya.

Desain Ultra-Slim: Kembalinya Estetika Ramping

Salah satu kejutan terbesar adalah dimensi fisiknya. Samsung berhasil memangkas ketebalan Galaxy A57 hingga menjadi 6,9 mm dengan bobot hanya sekitar 179-182 gram. Ini adalah pencapaian luar biasa mengingat ponsel ini tetap mengemas baterai besar 5.000 mAh.

Bahasa desainnya mengadopsi elemen Key Island yang lebih halus dengan pilihan warna futuristik seperti Icy Blue, Lilac, dan Charcoal. Meski sangat tipis, Samsung tidak mengorbankan durabilitas; sertifikasi IP68 (tahan air dan debu) tetap menjadi fitur standar yang membedakannya dari kompetitor di rentang harga yang sama.

Layar Super AMOLED+ dengan Kecerahan Ekstrem

Sektor visual mengalami peningkatan signifikan. Layar 6,7 inci Super AMOLED+ pada Galaxy A57 kini mendukung tingkat kecerahan puncak hingga 1.900 nits.

Peningkatan ini sangat terasa saat penggunaan di luar ruangan (outdoor), di mana teks dan gambar tetap terlihat kontras meski terpapar sinar matahari langsung. Dukungan refresh rate 120Hz yang adaptif juga memastikan transisi menu tetap mulus tanpa menguras baterai secara berlebihan.

Chipset Exynos 1680: Monster Gaming di Kelas Menengah

Dapur pacu Galaxy A57 ditenagai oleh Exynos 1680 (fabrikasi 4nm/3nm). Chipset ini menjadi otak utama yang mengelola performa tinggi dengan suhu yang lebih terjaga.

Performa GPU: Skor benchmark OpenCL menunjukkan peningkatan hingga 200% dibandingkan Exynos 1580.

Gaming: Mampu menjalankan game kompetitif seperti Genshin Impact pada pengaturan grafis "Ultra" dengan stabilitas FPS yang lebih terjaga.

Konektivitas: Mendukung Bluetooth 6.1 dan modem 5G generasi terbaru yang lebih hemat energi.

Tabel Spesifikasi Samsung Galaxy A57 5G & Estimasi Harga