Bocoran Samsung Galaxy A57 5G: Spesifikasi, Fitur dan Keunggulan

Samsung Galaxy A57 5G(Doc Samsung)

KABAR mengenai kehadiran Samsung Galaxy A57 5G semakin menguat setelah bocoran spesifikasi dan desainnya muncul di berbagai laman sertifikasi internasional seperti TENAA dan MIIT. Ponsel yang diposisikan sebagai "raja kelas menengah" tahun 2026 ini membawa perubahan radikal, terutama pada sisi estetika dan kecepatan pengisian daya.

Bocoran Spesifikasi Samsung Galaxy A57 5G

Samsung tampaknya ingin memberikan pengalaman premium bagi pengguna seri A. Berikut adalah detail spesifikasi yang diharapkan hadir pada Galaxy A57:

Komponen Detail Bocoran Layar 6.7-inch Super AMOLED, 120Hz, 2000 nits Chipset Exynos 1680 (4nm) RAM / Storage 8GB/12GB | 128GB/256GB Kamera Utama 50MP OIS + 12MP Ultra-wide + 5MP Macro Baterai 5.000 mAh, 45W Fast Charging Dimensi Ketebalan 6,9 mm (Super Slim)

Keunggulan Utama: Desain Tipis dan Performa Stabil

Keunggulan paling mencolok dari Galaxy A57 adalah bodinya yang hanya setebal 6,9 mm. Ini adalah lompatan besar dari Galaxy A56 yang memiliki ketebalan 7,4 mm. Meskipun lebih tipis, Samsung tidak memangkas kapasitas baterai, yang tetap bertahan di angka 5.000 mAh.

Penggunaan chipset Exynos 1680 juga menjanjikan efisiensi daya yang lebih baik serta manajemen suhu yang optimal, sebuah perbaikan yang sangat dinantikan oleh para penggemar setia Samsung seri A.

Jadwal Rilis Samsung A57 di Indonesia

Kapan Samsung A57 rilis di Indonesia? Berdasarkan data terbaru, perangkat ini telah lolos uji sertifikasi TKDN Kemenperin dengan nilai 39,60%. Secara historis, peluncuran resmi biasanya dilakukan 1-2 bulan setelah sertifikat ini terbit.

Prediksi terkuat menunjukkan bahwa Samsung Galaxy A57 akan diperkenalkan secara global pada akhir Februari 2026, dan mulai tersedia di pasar Indonesia pada Maret 2026. Peluncuran ini kemungkinan besar akan disertai dengan program pre-order menarik yang mencakup e-voucher dan peningkatan memori gratis.

Seluruh informasi di atas didasarkan pada bocoran data sertifikasi dan laporan industri. Spesifikasi resmi dan harga dapat berubah saat pengumuman resmi dari Samsung Indonesia. (Z-4)